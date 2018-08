Governo começa a pagar quem ganha acima de R$ 3,5 mil amanhã

Por determinação do Governo do Estado, a Secretaria da Fazenda antecipa para esta quarta-feira (08) o início do pagamento da folha salarial para os servidores com rendimentos acima de R$ 3,5 mil (líquidos). Dessa forma, a partir de amanhã serão creditados os vencimentos do funcionalismo público do Executivo, que receberia no dia 10 deste mês, antecipando o cronograma.

O crédito em conta começará pelos seguintes órgãos: aqueles ligados à Segurança Pública, à Saúde, Governadoria, Vice Governadoria, Casa Civil e Secretaria de Governo, Cidadã, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do Trabalho, Infraestrutura e Cidades e de Desenvolvimento Econômico. Também receberão nesta quarta-feira, os servidores das autarquias UEG, Prodago, Ipasgo, Juceg, Detran, Emater, Goiás Turismo, ABC, AGR, Goiás Previdência, Controladoria, Agrodefesa, Funcam, Fapeg.

O cronograma de pagamento para os que recebem vencimentos inferiores a R$ 3,5 mil líquidos já foi cumprido, quando 70,9% dos servidores receberam seus salários no dia 30 de julho.