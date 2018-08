Governador José Eliton encaminha reivindicações de representantes do setor produtivo durante reunião no Palácio das Esmeraldas

O governador José Eliton recebeu representantes do Fórum de Entidades Empresariais na manhã desta sexta-feira (7/8), no Salão Verde do Palácio das Esmeraldas, para estreitar laços e abrir o canal de comunicação entre o setor produtivo goiano e o Executivo Estadual. Em pauta estiveram temas relacionados ao incremento da economia goiana, geração de empregos, desburocratização do licenciamento ambiental e atração de negócios, entre outros.

José Eliton se comprometeu a discutir pessoalmente com secretários de Governo propostas que atendam às reivindicações dos representantes dos empresários e industriais. “O governador ouviu as demandas em busca de melhorias para as indústrias, o comércio e a geração de empregos em Goiás”, sintetizou o secretário de Desenvolvimento, Leandro Ribeiro.

Outros dois encontros já foram agendados com o Fórum de Entidades Empresariais, nos meses de setmebro e novembro, por determinação do próprio governador, que deseja reunir-se ordinariamente com o segmento empresarial bimestralmente.

Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal)

Os empresários apresentaram ao governador a proposta de isentar as empresas com faturamento de até R$ 360 mil da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) de matéria-prima adquirida em outros estados. Já são isentos do Difal em Goiás os setores calçadista, de confecções e franquias.

“O governador se mostrou totalmente favorável às nossas demandas para que possamos fazer com que o setor produtivo continue crescendo em Goiás, com números melhores que o restante do País. É importante frisar que nós entendemos a importância da arrecadação do Estado em virtude dos compromissos já assumidos”, explicou o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi Carneiro.

O presidente da Adial, Otálio Lage, agradeceu “pela abertura do governador para que aperfeiçoemos cada vez mais a industrialização, a geração de empregos, o aumento da arrecadação”, e parabenizou o governador José Eliton “por manter aberto esse canal com o empresariado”. Pedro Alves, presidente da Fieg, classificou a reunião de “altamente positiva” e afirmou que será possível “dar continuidade a esse processo de interação com o Fórum de Entidades Empresariais”.

Participaram da reunião, ainda, os presidentes da Faeg (Bartolomeu Braz), Facieg (Ubiratan Silva) FCDL (Melchior Luiz Filho), Acieg (Euclides Barbo) e o secretário da Adial, João Paulo, além dos secretários da Fazenda (Manoel Xavier), Segplan (Joaquim Mesquita) e Casa Civil (Fernando Tibúrcio).