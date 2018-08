“José Eliton vai assumir a liderança”, diz Célio Silveira

Ao avaliar os números da pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto, divulgada nesta terça-feira, o deputado federal Célio Silveira (PSDB) disse que o quadro é muito positivo para o governador JoséEliton. “Nós estamos vendo que Zé Eliton está no caminho certo, fazendo as coisas certas, administrando bem o estado e preparando muito bem a sua campanha”, disse. O deputado afirmou que a pesquisa mostra Ronaldo Caiado (DEM) estagnado e com tendência de queda. “Mostra uma estabilização do candidato Caiado e que José Eliton, de pesquisa em pesquisa, cresce acentuadamente. Este é um bom sinal. Eleição tem hora de ganhar”, enfatiza Célio. Para o deputado, os aliados do governador – candidatos a senadores, deputados, além de prefeitos, vereadores e outras lideranças – ao irem a campo pedir voto, vão conseguir virar a eleição. “Essas grandes lideranças estaduais estão se preparando para colocar o time em campo e daí ter um crescimento mais acentuada ainda e partir para a grande vitória que os goianos esperam”, disse.

Segundo o deputado, esse desempenho de Zé Eliton, que tem mantido um crescimento consolidado em diversos levantamentos, dá a certeza de que, quando o governador começar o giro pelo estado, a partir do início da campanha, vai assumir a liderança rapidamente. “A partir do dia 16, quando sairmos pelos diversos municípios goianos mostrando o que vai ser feito para Goiás, mostrando o que já foi feito, muito brevemente o governador será o primeiro colocado nas pesquisas”, crava o deputado.