Marconi: “Foguete Zé Eliton está subindo”

Com a experiência vitoriosa de quatro eleições para o Palácio das Esmeraldas, o ex-governador Marconi está concentrado na campanha do governador José Eliton e acredita que o primeiro e mais importante passo foi dado na convenção de domingo passado. Marconi avalia que a base aliada demonstrou força ao lotar o Ginásio Goiânia Arena e, acima de tudo, conseguiu passar ao público uma mensagem propositiva e de progresso para Goiás.

Marconi elogia o discurso do governador e afirma que o “fogue Zé Eliton está subindo”. Nesta terça-feira, a pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto mostrou que o senador Ronaldo Caiado (DEM) ficou estagnado e Eliton avançou mais de 3 pontos percentuais, reduzindo a diferença para o candidato de oposição. “Costumo dizer que o foguete Zé Eliton está subindo. A população vem percebendo sua capacidade administrativa e a facilidade com que apresenta propostas e discute o futuro de Goiás”, diz Marconi.

Para o ex-governador, com o início do horário eleitoral no rádio e TV, Zé Eliton vai subir ainda mais nas pesquisas. A coligação da base aliada terá o maior tempo de propaganda eleitoral, ocupando 40% de toda a grade. “É a oportunidade para mostrarmos tudo o que foi feito ao longo dos anos e como nossos governos melhoraram a vida dos goianos. Vamos também mostrar o próximo passo: o que precisa ser colocado em prática para Goiás seguir no caminho do desenvolvimento”.

Marconi afirma que a base aliada tem currículo e provou que sabe fazer. O ex-governador condena o discurso do ódio e a turma do “quanto pior, melhor”. “Nos últimos anos em Goiás, um certo grupo oposicionista se especializou em criticar tudo e atacar o governo estadual. Eu disse na convenção: falar é fácil, difícil é construir, fazer e entregar. E nosso legado está em todas as regiões do Estado. Temos muito o que mostrar”, diz o candidato ao Senado.

Discurso propositivo

Marconi reforça que Zé Eliton não vai entrar no jogo de provocações e discursos agressivos ao longo da campanha. “O governador é um gestor qualificado e republicano. Sua prioridade é fazer um bom governo e mostrar aos eleitores que está preparado para levar nosso Estado a um novo salto de desenvolvimento. As picuinhas e os ataques serão ignorados. Vamos fazer uma campanha leve, propositiva e republicana”.