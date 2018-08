Na Argentina, superintendente da Rede Pró-Aprendiz participa de Encontro do C-20 sobre “Futuro do Emprego”

O superintendente da Rede Pró-Aprendiz, Valdinei Valério, participa em Buenos Aires, na Argentina, do C-20, encontro de organizações da Sociedade Civil. O encontro é uma das preparações para o G-20, que reunirá, em novembro, também na Argentina, os representantes das 20 maiores economias do mundo. Valdinei representa no encontro a Liga IberoAmericana de Organizações da Sociedade Civil.

Nesta segunda e terça-feira (6 e 7), os participantes discutem a situação do trabalho no mundo com o aumento do uso das tecnologias e da automação. O tema é “O futuro da educação e do emprego para a sociedade digital em uma economia baseada nos direitos”. Valdinei Valério foi moderador, nesta segunda-feira, de um dos principais painéis de discussão, com a presença de representantes de entidades do Japão, Estados Unidos e Argentina.

Participaram do debate o diretor da ONG japonesa Cooperação Internacional, Hideki Wakabayashi – que discursou sobre o olhar do país para o futuro do trabalho -; a coordenadora da International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), Marion Cadier, que falou sobre a responsabilidade de estados e empresas na transição para a automação; o coordenador da L20 (que representa os trabalhadores no G20), Gerardo Martínez, e o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) na Argentina, Pedro Furtado de Oliveira.

Sobre o C20

Um dos sete grupos de engajamento do G20, o Civil 20 (C20) é um espaço no qual as organizações da sociedade civil de todo o mundo podem contribuir com G20, garantindo que os líderes mundiais escutem não só as vozes representativas dos setores governamental e empresarial, mas também as propostas e demandas da sociedade civil como um todo.

O objetivo deste Grupo de Engajamento é gerar espaços para discutir e construir documentos políticos a serem apresentados ao G20 para influenciá-lo.