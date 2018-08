Ronaldo Caiado recebe apoio de ex-prefeito emedebista de Posse

Oficializado candidato ao governo de Goiás, o senador Ronaldo Caiado (Democratas) recebeu apoio do ex-prefeito de Posse José Gouvêa (MDB) na última segunda-feira (6/8). O apoio, intermediado pelo deputado estadual Iso Moreira (Democratas), foi selado no escritório político do senador.

José Gouvêa administrou a cidade de 2013 a 2016, quando derrotou o pai do governador José Eliton (PSDB). “Estou aqui hipotecando meu apoio a esta candidatura vitoriosa e tenho certeza que a eleição de Ronaldo Caiado será um novo momento para Goiás e marcará o desenvolvimento de todo o estado. Vamos reforçar o trabalho para levarmos o nome do senador lá em Posse e, assim, termos uma votação expressiva”, pontuou o emedebista.

Ronaldo Caiado agradeceu o apoio do ex-prefeito emedebista e acrescentou seu apreço pelo perfil de José Gouvêa e sua resistência diante das intimidações impostas pelo atual governo. “O nosso ex-prefeito sabe o quanto é sofrer diante de um governo que persegue as pessoas. Ao contrário deles, vamos trabalhar para resgatar da esperança dos goianos por dias melhores e não nos esqueceremos do Nordeste, tenha certeza disso”, frisou.

O democrata acrescentou ainda que, conforme dito em discurso na convenção, uma possível gestão sua mapeará os 50 municípios mais carentes do estado para que estes recebam ações emergenciais do governo. “Vamos estipular uma política específica para que possam sair de um triste quadro de pobreza e dependência econômica”, completou.

Responsável por trazer José Gouvêa para apoiar Ronaldo Caiado, Iso Moreira destacou a importância da adesão do ex-prefeito na campanha do líder do Democratas no Senado Federal tanto em Posse quanto nas cidades próximas .

“Ele (Gouvêa) é um nome importante e soma para a nossa campanha não somente em Posse, mas em todo o Nordeste goiano e precisamos de pessoas destemidas e corajosas como você e, com fé em Deus, o Caiado será eleito governador de Goiás e vai apoiar o desenvolvimento da região”, disse.

Hidrolina

Ainda na segunda-feira, Ronaldo Caiado recebeu uma comitiva de cinco lideranças de Hidrolina, no Vale do São Patrício, organizada pelo também deputado estadual José Nelto (Podemos). O grupo também consignou apoio ao senador democrata e pediu ao democrata apoio à pavimentação da rodovia GO-439, entre a cidade e Pilar de Goiás.

Embora o trecho da rodovia seja curto, de cerca de 20 quilômetros, o asfalto ainda é uma realidade distante, embora tenha sido prometido diversas vezes. “O senador é um homem íntegro e tenho a certeza que ele atenderá o nosso apelo e irá promover mudanças importantes não só na região, mas também em todo o estado.“, afirmou o vereador Wander José da Silva (PR), conhecido como Maninho.

Dono de uma propriedade rural em Nova Crixás, onde também está seu domicílio eleitoral, Ronaldo Caiado assegurou atenção especial às demandas da região. “Conheço o Vale do São Patrício desde a minha infância e vamos trabalhar para que a população da região conte com ações do governo que estimulem o desenvolvimento e transformem a vida de quem lá vive”, finalizou Caiado.

Líder do Podemos na Assembleia Legislativa, José Nelto sublinhou ainda que os líderes que trouxe para apoiar Ronaldo Caiado farão contraponto ao atual prefeito de Hidrolina, que embora eleito pelo MDB, está marchando com o governador José Eliton. “O povo de lá gosta de política e não aceita atitudes promíscuas e essas lideranças estão aqui para defender a bandeira da mudança que o Caiado está levantando em todo o estado”, asseverou.

Caiado, Wilder e Tejota prestigiam aniversário do bispo Oídes José do Carmo

O candidato ao governo de Goiás pelo Democratas, Ronaldo Caiado, acompanhado do vice, Lincoln Tejota (PROS) e do senatoriável Wilder Morais (Democratas) participaram do culto de ação de graças de aniversário de 65 anos do bispo Oídes José do Carmo na última segunda-feira (6/8) na Assembleia de Deus – Campo de Campinas, no bairro de mesmo nome.

A igreja preparou uma grande homenagem que contou com a presença de pastores presidentes de núcleos locais da Assembleia, vices-pastores e outros membros da de várias partes de Goiânia e também de todo o estado. Um dos momentos emocionantes foi quando um garoto de cerca de 5 anos tocou violão e cantou um hino de louvor ao bispo.

Convidado a discursar em nome das autoridades presentes, Ronaldo Caiado destacou o trabalho de Oídes junto aos evangélicos a e afirmou ainda que ele é uma figura religiosa emblemática aos goianos, com trânsito e credibilidade para discutir temas de relevância nacional.

“Não existe nada mais gratificante na vida que, nesta data importante, ver a igreja pequena para receber amigos, pessoas que vem espontaneamente, para agradecê-lo e tenho orgulho de ter seu irmão [o ex-deputado Luiz Carlos do Carmo, do MDB] como primeiro suplente. Tenho profundo respeito pelas igrejas e conto com elas que nos ajude a atuar em áreas onde não conseguimos estar com eficiência e, como homem temente a Deus que sou, espero ter essa oportunidade para que, juntos, mudemos o nosso estado de Goiás”, sublinhou.

Homenageado da noite, Oídes do Carmo agradeceu o carinho da igreja e das pessoas presentes e fez questão de expressar a admiração que possui por Ronaldo Caiado. “O senhor é um homem de palavra e caráter e, se for da vontade de Deus, poderá ser um governador atencioso com os anseios do povo, cada vez mais descrente com a política”, observou.