Saúde na Escola: Seminário discute enfrentamento às violências infanto-juvenis

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), por meio da Superintendência de Inclusão, promove o Seminário do Programa Saúde na Escola (PSE): Enfrentamento às Violências Infantojuvenis. Realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Seminário será no dia 15 de agosto, das 8h às 17h, no auditório da Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST/SUS).

Nesse dia, estarão reunidos coordenadores das Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte da Seduce, articulares do PSE, gestores educacionais, representantes da rede de atenção (Caps, Cras, Creas), dos Conselhos Titulares e do Ministério Público com o objetivo de debater as ações de enfrentamento às violências infantojuvenis junto à comunidade escolar.

Na programação estão previstas mesa redonda, roda de conversa e oficinas, além de apresentação de boas práticas de trabalhos desenvolvidos nas unidades educacionais pactuadas no PSE.

Serviço:

Seminário do Programa Saúde na Escola (PSE): Enfrentamento às Violências Infantojuvenis

Dia: 15 de agosto

Horário: das 8h às 17h

Local: Auditório – Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST/SUS), na Rua 26 nº 521 – Jardim Santo Antônio (próximo a Master Hall).