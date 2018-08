“Vamos fazer de Goiás um eficiente prestador de serviços”, afirma Daniel Vilela

Candidato ao governo pelo MDB visitou o Sindicato das Indústrias de Confecções acompanhado dos candidatos ao Senado, Agenor Mariano (MDB) e Vanderlan Cardoso (PP), e do deputado estadual Wagner Siqueira (MDB)

O candidato a governador pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, disse nesta terça-feira (7) que a administração pública estadual precisa se valer das novas ferramentas tecnológicas para ampliar e melhorar a qualidade dos serviços públicos. “Vamos inserir as mais modernas formas de gestão e ferramentas de tecnologia para que possamos oferecer serviços públicos de qualidade. Nosso objetivo é fazer com que o Estado seja um eficiente prestador de serviços.”

A declaração foi dada durante reunião no Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas em Geral de Goiânia (Sinroupas/Agicon), com a presença de industriais do setor têxtil e dos candidatos ao Senado, Agenor Mariano (MDB) e Vanderlan Cardoso (PP), e do deputado estadual e candidato à reeleição Wagner Siqueira (MDB).

Daniel defendeu ainda práticas renovadoras na política, com um diálogo sincero com a população. “A nova política é enfrentar os problemas, é agir de forma transparente, verdadeira, e apresentando soluções. É nisto que acreditamos e que vamos levar ao conhecimento dos goianos nesta campanha.”

O parlamentar destacou a importância do setor têxtil na economia goiana, citando polos como o de Jaraguá e o movimento provocado pelo comércio na Rua 44, no Setor Central. O local, conhecido como polo de confecções e lojas de roupas forma, ao lado da Feira Hippie, um dos principais atrativos do turismo de negócios no Estado.

“O segmento têxtil é um dos que mais gera empregos em Goiás e tem muito a ganhar com um Estado que seja eficiente na prestação de serviços; essa é nossa meta e é para isso que estamos trabalhando”, afirmou Daniel Vilela. O emedebista citou também o movimento turístico: “A produção e venda de vestuário em Goiás movimenta renda local mas também atrai recursos para o Estado, gerando aumento de receita tanto para a comunidade quanto para o governo reinvestir em serviços.”

O presidente do Sinroupas, Edilson Borges de Sousa, apresentou aos candidatos uma lista de sugestões do segmento. Segundo ele, as confecções lideram o ranking de quantidade de indústrias, entre grandes e pequenas, no Estado. Sousa estima que o segmento gere até 300 mil empregos. Entre as sugestões, que Daniel vai encaminhar para análise do grupo que finaliza a elaboração do plano de governo, está a manutenção dos incentivos fiscais existentes.

Daniel lembrou aos empresários que, na Câmara dos Deputados, foi o criador da Frente Parlamentar em Defesa da Convalidação dos Incentivos Fiscais; uma luta que obteve êxito. “Sou um defensor dos incentivos acompanhados de perto por métricas de retorno para a população”, afirma.

Ex-secretário municipal de Planejamento, Agenor Mariano citou iniciativas que tomou na pasta, como o Alvará Fácil, em busca da desburocratização, uma das maneiras mais eficientes de incentivar o empreendedorismo. O senatoriável citou ainda seu currículo – começou a vida profissional como porteiro e ascendeu até trabalhar em multinacionais e se tornar um empreendedor – e enalteceu a livre iniciativa.

Vanderlan Cardoso falou sobre sua condição de empresário e disse que conhece muito bem as dificuldades pela qual os empresários passam quando precisam de lidar com o governo. Ele afirmou que vai lutar no Senado pela redução de impostos e desburocratização como forma de incentivar economia do Estado e do País.

O deputado Wagner Siqueira falou sobre a importância do setor têxtil para Goiás e disse que se mantêm à disposição, na Assembleia Legislativa, para representar o setor nos seus pleitos. Os candidatos falaram também sobre a qualidade e o preparo de Daniel Vilela para ocupar o governo do Estado. “Daniel tem mentalidade de empreendedor e isso é mais um entre tantos fatores positivos que nos fazem ver nele o nome mais adequado para levar Goiás à transformação para melhor que nós tanto ansiamos”, afirma o deputado.