“Zé Eliton embalou e base está empolgada”, diz Jalles Fontoura

Coordenador político da campanha do governador José Eliton à reeleição, Jalles Fontoura, ex-prefeito de Goianésia, afirmou que “depois da convenção maravilhosa, Zé Eliton embalou e a base está empolgada”.

Com a presença de mais de 20 mil pessoas, a convenção do PSDB em Goiás foi realizada neste domingo (5/8) e oficializou os nomes do governador José Eliton para a disputa da reeleição, o da ex-secretária de Educação Raquel Teixeira, como candidata a vice-governadora, e de Marconi Perillo e da senadora Lúcia Vânia como candidatos ao Senado Federal.

José Eliton fechou a maior aliança da disputa estadual deste ano, composta por 10 partidos, entre eles PSB, PSD, PPS, PV, PTB, PR, Rede e Solidariedade. Também estão na composição partidária o Avante e o Patriota. A coligação “Goiás Avança Mais” rendeu para o governador o maior tempo no horário eleitoral na TV, 40% do tempo total.

“Temos os melhores partidos, os melhores quadros, as melhores lideranças e as melhores propostas para Goiás. O governador José Eliton reuniu as legendas que têm o que mostrar e o que propor, partidos que pensam no presente e no futuro de Goiás”, disse Jalles.