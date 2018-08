Caiado: redes sociais serão fundamentais nas eleições deste ano 

Ronaldo Caiado tem o maior número de seguidores entre os candidatos ao governo com 915 mil seguidores no Facebook

Com a redução do tempo das campanhas eleitorais e o crescimento do uso de mídias digitais, o uso das redes sociais ganhou ainda mais importância no pleito deste ano. O senador Ronaldo Caiado (Democratas), candidato ao governo de Goiás, se destaca quando se trata de participação em redes, como Facebook, Instagram e Twitter. Caiado está bem à frente dos outros postulantes ao governo no que se refere ao número de seguidores com mais de 915 mil seguidores no Facebook, 387 mil no Twitter e 99 mil no Instagram. Enquanto isso, outros candidatos têm 45,5 mil pessoas e 39,6 mil que curtem suas páginas no Facebook.

Os resultados expressivos de Caiado nas redes sociais estão relacionados a uma participação ativa com publicação constante de conteúdos que possibilitam quem o acompanha saber, em tempo real, suas atividades no parlamento e compromissos políticos no estado. Por meio de fotos, pequenos textos, vídeos, o senador sempre usou as redes como forma de se comunicar e interagir com seu eleitor e brasileiros que o acompanham. Esse trabalho o colocou como um dos políticos mais influentes nas redes sociais do país.

Dois anos atrás, o senador saiu de 775 mil seguidores para 915 mil no Facebook este ano. Quatro anos atrás, esse número era de cerca de 40 mil pessoas que curtiam sua página no Facebook. Caiado sempre reconheceu a importância das redes sociais como fonte rápida, oficial de fornecer informações e estar mais próximo dos eleitores. Agora, com a queda pela metade do período eleitoral pela metade (de 90 para 45 dias) e do tempo de propaganda em rádio e TV de 45 para 35 dias, um trabalho atuante em redes sociais farão a diferença.

“Nossas publicações tem um número de visualizações muito acima da média dos outros candidatos. E, com isso, nós saberemos nos comunicar. Essa será a primeira eleição que nós saberemos trabalhar com um curto espaço de tempo e com a rede social extremamente ativa e, modéstia à parte, eu sempre atuei. Eu comecei minha vida em redes sociais no Twitter e, de lá para cá, eu como candidato de oposição, senador de oposição, fui reconhecido nacionalmente pelo meu trabalho nas redes sociais”, pontuou o candidato do Democratas.

Em sua chapa, Caiado também conta com candidatos que fazem sucesso nas redes. É caso do deputado federal delegado Waldir (PSL), que vai disputar a reeleição e o vereador Jorge Kajuru (PRTB), que busca uma vaga no Senado. Delegado Waldir tem 686 mil seguidores no Facebook e 92,7 mil no Instagram. Já Kajuru se destaca no Twitter com 212,6 mil seguidores.

“A nossa dedicação as redes sociais foi uma forma de nos aproximar ainda mais do povo goiano e brasileiro, de prestar contas, dar transparência, mostrar o nosso trabalho como seu representante no Congresso Nacional. É uma ferramenta fundamental nos dias de hoje”, disse Caiado.