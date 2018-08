IFG Goiânia oferece cursos gratuitos para jovens e adultos

O Instituto Federal de Goiás (IFG), Câmpus Goiânia, oferta 36 vagas remanescentes para os cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). As oportunidades são para os cursos técnicos em Cozinha e Informática para Internet, todos gratuitos. Não é preciso realizar prova para concorrer às vagas.

A seleção é destinada a candidatos a partir de 18 anos e que tenham o ensino fundamental completo ou que estejam concluindo. Os interessados deverão comparecer ao Câmpus Goiânia no dia 13 de agosto, a partir das 18h30, para participarem de palestra de esclarecimento sobre os cursos, entrevista e sorteio para as vagas. Vale lembrar que o câmpus fica localizado na Rua 75, número 46, Centro, ao lado do Mutirama.

Os cursos têm duração de quatro anos e permitem que o aluno faça o ensino médio e obtenha capacitação técnica profissionalizante para o mercado de trabalho. As aulas são ministradas no período noturno.

Seleção

Após a palestra, que abordará informações sobre os cursos, os candidatos participarão de sorteio simples. Serão sorteadas 30 pessoas para cada curso, que serão selecionadas por ordem de assinatura da lista de presença.

Depois do sorteio, os candidatos serão entrevistados e receberão autorização para realizar as matrículas, que serão efetuadas na Coordenação de Registros Acadêmicos e Escolares no dia 14 de agosto, das 8h às 17 horas.

Para se matricular, o candidato deverá apresentar cópias e originais da seguinte documentação: certidão de nascimento ou de casamento; carteira de identidade (RG); CPF; comprovante de endereço com CEP; certificado de reservista, atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em CPOR ou NPOR, para candidatos do sexo masculino; título de eleitor; e comprovante de conclusão do ensino fundamental – Histórico Escolar e declaração de conclusão do ensino fundamental. Além dos documentos é preciso levar também uma foto 3×4 recente.

Veja o edital de seleção para vagas remanescentes dos cursos técnicos EJA do IFG – Câmpus Goiânia.

Para saber mais sobre o curso técnico em Cozinha, acesse o guia de cursos do IFG.

Confira mais informações sobre o curso técnico em Informática para Internet.