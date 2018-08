José Eliton anuncia universalização dos serviços de água e esgoto nos municípios goianos

Gestão profissional na Saneago fez a estatal aumentar seu lucro em 136% para R$ 280 milhões e ter capacidade para investir com recursos próprios

O governador José Eliton anunciou nesta quarta-feira (8/8), durante entrevista coletiva na sede da Saneago, que o governo do Estado estabeleceu como meta, por meio da estatal, a universalização dos serviços de abastecimento de água potável para 100% dos municípios goianos e de coleta de esgoto para 100% dos municípios goianos com mais de 20 mil habitantes dentro do exercício 2019-2022. Atualmente, estes serviços atendem a 96% e 58% da população, respectivamente.

Ancorada em um lucro líquido de R$ 280 milhões no exercício de 2017, com crescimento de 136% sobre o montante de 2016, segundo o governador “reflexo da adoção de padrões de governança altamente profissionais”, a Saneago elevou sua capacidade de captar recursos no mercado financeiro, o que lhe garante suporte necessário para o cumprimento de seu plano de investimentos e, consequentemente, alcançar a meta da universalização.

“É uma empresa que se destaca pela solidez de suas relações com a capacidade de alavancar recursos no mercado financeiro”, realçou José Eliton, ao reafirmar que os investimentos, tanto os oriundos do orçamento como os da própria Saneago, já estão previstos para se atingir a meta.

O balanço da Saneago apresentou melhora dos indicadores operacionais e financeiros, segundo a empresa, motivados pelos esforços para controle de custos, aumento da produtividade, crescimento gradual dos volumes faturados e adoção das melhores práticas de governança corporativa da atualidade. Na avaliação de José Eliton, “temos hoje uma diretoria executiva e um conselho de administração altamente profissionais”.

Agência internacional eleva nota de risco da Saneago

As ações gerenciais adotadas pela companhia tiveram repercussões altamente positivas no mercado financeiro. A agência Fitch Ratings, entre as mais respeitadas do mundo, elevou a posição da saneago para BBB+, com perspectiva positiva, o que reflete a melhora do seu perfil financeiro a partir do fortalecimento da geração operacional de caixa e dos investimentos, solidificando ainda mais a sua estrutura na capital.

A chamada “perspectiva positiva” mencionada pela Saneago foi resumida pelo governador em uma “real possibilidade” de a empresa alcançar o nível “A” na próxima avaliação da Fitch, “o que é extremamente relevante para a capacidade de captação de recursos na ordem de R$ 500 milhões para investimentos só da Saneago, o que demonstra que todas as ações gerenciais de governança praticadas pela empresa, com as mudanças de alguns paradigmas, surtiram efeito”.

A Saneago possui atualmente recursos para investimentos contratados na faixa de R$ 1 bilhão, distribuídos em obras como os Linhões Goiânia e Aparecida de Goiânia, ampliação do Sistema de Abastecimento de Anápolis, implantação e ampliação de sistemas de esgoto e água tratada no entorno de Brasília e na ampliação do Sistema de Água Tratada e melhoria do tratamento de esgoto na Região Metropolitana.

O governador José Eliton disse não ter dúvidas de que esse conjunto de ações projeta a Saneago para o patamar das grandes empresas desse segmento no Brasil. “Devemos tudo isso a todos os servidores da Saneago, da diretoria executiva ao conselho de administração. Eles fazem dessa empresa uma das maiores do Brasil em saneamento básico”.

E encerrou enfatizando sua satisfação pelos resultados que estão sendo obtidos pela empresa em todos os seus campos de atuação. “Fico feliz em poder observar o planejamento da Saneago, os resultados que ela está tendo em favor da população. É nessa vertente que nós vamos continuar seguindo”.