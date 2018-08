Palestra gratuita em Goiânia apresenta as melhores aplicações para o segundo semestre

Especialista afirma que diversificação das carteiras de investimentos é o caminho para alcançar lucros em período ruim para a economia nacional

Para o segundo semestre, a previsão de desempenho da economia não é das melhores. O período é considerado de estagnação e incertezas, uma vez que o período eleitoral influencia diretamente no mercado financeiro. O especialista em investimentos Leonardo Fernandes ministra palestra, em Goiânia, nesta quinta-feira, 9, sobre o cenário político-econômico e as perspectivas de rentabilidade do fundo Panamera, às 19 horas.

A inscrição para a palestra é gratuita e pode ser feita no link https://goo.gl/QpcNbB . As vagas são limitadas. A avaliação do especialista, que também é sócio-fundador da LHx Investimentos, é que a economia brasileira não tem crescido como esperado. Segundo ele, a expectativa para o PIB deste ano, por exemplo, está sendo revista mês a mês, sempre para baixo, em função do comportamento pessimista do mercado, do desemprego e do baixo desempenho de setores importantes para a economia.

Fernandes explica que, neste cenário de insegurança, é preciso diversificar as aplicações. “É importante estar preparado para as mudanças no mercado e aplicar o dinheiro em fundos que possam garantir bons rendimentos”, diz.

De acordo com ele, uma opção de diversificação é o Fundo de Investimentos Panamera, que é multimercado e possibilita que o investidor aplique o dinheiro em vários âmbitos do mercado financeiro. “Além de ter uma carteira diversificada, o investidor garante menos riscos, pois o Panamera faz análises macro e micro econômicas, busca entender as melhores oportunidades nos mais diversos mercados e encontrar aquelas que garantem boa valorização dos recursos”, afirma.

SERVIÇO

Data: 09 de Agosto

Horário: das 19h às 22h

Local: JK New Concept Business, Avenida E, n° 1.470, Mezanino – Jardim Goiás

Inscrições no link :

https://goo.gl/QpcNbB