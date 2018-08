Raquel Teixeira e Yeda Crusius discutem participação da mulher na política

Em reunião na manhã desta quarta-feira, 8, na Câmara dos Deputados em Brasilia, Raquel Teixeira e Yeda Crusius conversaram sobre o poder decisivo das mulheres nas próximas eleições, como eleitoras, já que representam a maioria da população. O fortalecimento da democracia no Brasil, com mais participação mulheres na política, também foi tema da conversa entre as tucanas. Yeda Crusius, ex-governadora do RS, é deputada federal e presidente do PSDB Mulher Nacional. Já a ex-secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, professora Raquel Teixeira, compõe a chapa do governador José Eliton como candidata a vice-governadora.