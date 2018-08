Rede Itego inicia novos cursos

A Secretaria de Desenvolvimento (SED) inicia, nesta quarta-feira (08/08), o semestre letivo na rede Itego (Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás) das cidades de Mineiros, Santo Antônio do Descoberto, Aparecida de Goiânia e da Região Noroeste de Goiânia.

A aula inaugural dos seis cursos a serem ministrados em Mineiros será hoje, às 19 horas, e terá a presença do Chefe de Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica da SED, Fernando Jorge. O início dos cursos dos Itegos de Santo Antônio do Descoberto e do Itego José Luiz Bittencourt, região Noroeste de Goiânia, serão na sexta-feira. As aulas do Itego Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, terão início no próximo dia 13, segunda-feira.

Em Mineiros, o Itego vai oferecer, inicialmente, seis cursos de curta e média duração com 200 vagas. Os cursos são de cuidador de idosos, operador de máquinas e implementos agrícolas, agricultor orgânico, soldador de estruturas e tubulações no processo MIG/MAG, borracheiro, alinhador e balanceador e de soldador no processo TIG. Em setembro terão início novos cursos no Itego de Mineiros com mais 500 vagas. As inscrições podem ser feitas na própria sede do Itego.

O secretário de Desenvolvimento, Leandro Ribeiro, fará a aula inaugural dos cursos do Itego José Luiz Bittencourt, na próxima sexta-feira às 19 horas. A partir desta semana serão ministrados os cursos de maquiagem, cuidador de idosos, português básico, inglês básico, auxiliar administrativo, informática básica, informática avançada (world, excell, power point), cursos de química, de física, de matemática e de instrumentos musicais como violão, violino, contrabaixo, trompete, violoncelo, flauta, trompa e de balé para cerca de 1.200 alunos. As inscrições estão abertas no próprio Itego.

Em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF, o Itego vai oferecer cinco cursos a partir desta sexta-feira, com aula inaugural do semestre letivo. A expectativa é que sejam profissionalizados 1.200 alunos nos cursos presenciais e outros 2 mil alunos em cursos a distância nas áreas de maquiagem, cuidador de idosos, português básico, inglês básico e auxiliar administrativo.

No Itego Luiz Rassi, os cursos terão início na próxima segunda-feira (13/08). Serão oferecidas 1.200 vagas nos cursos de informática básica, inglês básico, designer gráfico, violão, guitarra, balé, empreendedorismo, contrabaixo, violoncelo, coral comunitário, auxiliar administrativo, técnico em informática, técnico em administração e intensivo para Enen.