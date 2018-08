Ronaldo Vieira assume interinamente o cargo de presidente da Agetul

Além da Agetul, o profissional acumula a função de superintendente de Habitação e Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh)

O prefeito Iris Rezende nomeou nesta quarta-feira, 08, o economista Ronaldo Vieira para assumir interinamente o cargo de presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul). O profissional acumulará a função de superintendente de Habitação e Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh). Ronaldo assumirá a pasta a partir desta quinta-feira, 09, depois do ex-presidente Alexandre Magalhães deixar o cargo por questões pessoais.

Ronaldo Vieira foi servidor Celg e diretor do Fundo de Pensão da estatal, atuou como diretor de Áreas Verdes e Unidades de Conservação na Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) na gestão anterior do prefeito Iris Rezende e foi responsável por colocar em prática o maior projeto ambiental de Goiânia, que resultou na implantação de mais de 23 parques na Capital, além de outros de projetos que valorizaram a arborização urbana, como o lançamento do Plano Diretor de Arborização Urbana.

Enquanto superintendente de Habitação, Ronaldo está à frente do Programa Municipal de Habitação, que já entregou 411 unidades habitacionais no Residencial Nelson Mandela e nesta sexta-feira, 10, beneficia 1080 famílias no Residencial Jardins do Cerrado 10.