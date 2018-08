SENAI está com matrículas abertas para cursos presenciais e semipresenciais; há cursos gratuitos

Cursos estão disponíveis nas unidades SENAI em todo o estado.

O Serviço Nacional de Aprendizagem da Industrial (SENAI) está com matrículas abertas para cursos presenciais, semiprenciais e na modalidade de Ensino à Distância (EAD) em todas as unidades do estado. Há ofertas de cursos gratuitos nas unidades de Palmas, Taquaralto e Gurupi. A lista completa dos cursos disponíveis pode ser conferida no Portal SENAI, link Inscrições Abertas.

Dentre as áreas de atuação contempladas, está a de Tecnologia da Informação que conta com alguns cursos como Excel Avançado (Taquaralto), Montador e Reparador de Computadores EAD (Palmas) e Operador de Computador (Paraíso). Cursos em outras áreas também estão disponíveis como Automação Predial (Araguaína) e Instalador Hidráulico – Amanco (Gurupi).

Os interessados devem comparecer nas unidades SENAI em horário comercial munidos de RG, CPF, comprovante de escolaridade (conforme a escolaridade exigida por cada curso) e comprovante de endereço atualizado. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de matrícula. Mais informações sobre valores, inscrições e requisitos podem ser obtidas por meio dos telefones:

Palmas: (63) 3229-5656

Taquaralto: (63) 3225-1800

Araguaína: (63) 3549-2500

Paraíso: (63) 3361-3030

Gurupi: (63) 3311-1150

Gratuidade

Nas unidades de Palmas, Taquaralto, e Gurupi, o SENAI está com matrículas abertas para cursos gratuitos. As vagas são limitadas e os interessados devem comparecer na unidade para efetivar a inscrição. Confira os cursos gratuitos:

Gurupi: Assistente Administrativo – 160h; Instalador Hidráulico – Amanco – 100h.

Palmas: Assistente Administrativo (EAD) – 160h; Montador e Reparador de Computadores (EAD) – 160 horas; Assistente de Recursos Humanos – 160h; Operador de Telemarketing – 160h.

Taquaralto: Pintor de Obras – 160h; Assistente de Recursos Humanos – 160h.

Semipresenciais

Esta modalidade permite a realização do curso via internet para a parte teórica e presencial com encontros até duas vezes por semana. Jovens com pelo menos 16 anos podem conferir o edital e realizar sua pré-inscrição no Portal do SENAI até a data de início das aulas de cada curso. Em Araguaína os cursos de Mecânico de Máquinas Industriais; Eletricista Industrial; Desenhista Técnicos de Edificações; Eletricista de Redes de Distribuição Energia Elétrica ainda estão disponíveis.