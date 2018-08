“Vamos fazer uma campanha propositiva, de grande mobilização, para Goiás avançar mais”, diz José Eliton

Em clima de confiança e otimismo, candidato à reeleição, governador reúne coordenadores da Coligação Goiás Avança Mais para discutir as diretrizes de atuação, e pede campanha sem ataques, com foco nas propostas, nas parcerias e sintonizada com as demandas das diferentes regiões



O governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, reuniu na noite desta terça-feira, em Goiânia, as coordenações regionais da campanha para discutir as diretrizes de atuação durante a disputa para o Palácio das Esmeraldas. Acompanhado de sua candidata a vice-governadora, a ex-secretária de Educação Raquel Teixeira (PSDB), o tucano defendeu uma campanha sem ataques aos adversários, e com foco nas propostas e sintonizada com as demandas das populações das diferentes regiões.

“Fizemos no domigo a maior conveção partidária da história de Goiás, com a participação dos partidos que compartilham de nossos ideiais e suas militâncias. Demostramos a nossa força, a nossa capacidade mobilizar e vamos agora fazer uma campanha propositiva, sem ataques,de grande mobilização em todas as partes do Estado”, afirmou José Eliton. O candidato à reeleição disse que a corrida eleitoral começa a ganhar corpo agora e que começa o período em que a base aliada estadual tem de mostrar o que é capaz de fazer e, “principalmente, apresentar nossas novas propostas para Goiás avançar mais”.

Raquel Teixeira disse que os partidos estão motivados e que a mobilização da convenção “é só o ponto de partida”, porque, em todo o Estado, os goianos compreendem que é preciso avançar mais na educação, na saúde, na segurança e nas parcerias. “Os governos de José Eliton e do (ex-governador) Marconi Perillo (PSDB, candidado ao Senado) são gestões democráticas, de parceria, preocupadas com as pessoas. Tudo o que fizemos e ainda vamos fazer nos próximos quatro anos é pensado para cada goiano, para cada família, em cada canto deste Estado”, disse a candidata a vice-governadora.

O coordenador político da campanha, Jalles Fontoura, disse que, juntos, os partidos da aliança têm o maior e melhor conteúdo programático, além do legado dos governos do Tempo Novo. “Vamos propor novas ações e programas para Goiás avançar mais, mas temos um lista muito extensa de realizações para mostrar. Um conjunto de obras e benefícios que comprova que o governador José Eliton é de fato um homem público com um projeto para o bem, para o bem das pessoas”, disse.

Coordenador da frente de prefeitos da campanha, o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Paulo Resende, disse que a maioria absoluta de prefeitos seguirá com José Eliton, Marconi e a senadora Lúcia Vânia (PSB, candidata à reeleição) por entender que os governos do Tempo Novo são pautados pela parceria, independentemente das diferenças partidárias. “Isso ocorre por uma razão muito simples: porque quando dizemos que José Eliton pensa nas pessoas, no ser humano, não estamos fazendo discurso, estamos atuando pelos municípios”, disse.