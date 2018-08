Festival Pai Gourmet Bougainville foca na gastronomia, cervejas e motos Harley-Davidson

O Shopping Bougainville prepara uma programação especial para celebrar o Dia dos Pais. Entre os dias 8 e 12 de agosto, em uma loja próximo ao cinema, no Piso 3, será realizado o Festival Pai Gourmet Bougainville. O espaço, de 500 m², será dividido em cinco setores que abrigarão uma área gourmet com cardápio exclusivo do Empório Piquiras e deliciosos sanduíches do Beef Bistrô, um ambiente para a realização de oficinas “mini chefs”, workshops sobre churrasco, cervejas especiais e vinhos, uma área para exposição de motos Harley-Davidson e outra para carnes e acessórios para churrasco. O Festival acontecerá de 16h às 22h, de quarta a sexta, e das 12h às 22h, no sábado e no domingo, e a entrada é franca.

Durante o festival, haverá workshops de carnes com mestres churrasqueiros do IGA e do Beef Bistrô, harmonização de cervejas com mestres cervejeiros do Roça Brew Shop e Pub que falarão sobre as cervejas especiais Eisenbahn e Baden Baden, e talk show do sommelier do Piquiras, que falará sobre harmonização com carnes. As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis a partir desde o último sábado (4), por meio do site Sympla.com.br, no linkbit.ly/paigourmetbougainville . As vagas são limitadas. Já as crianças terão a oportunidade de participar da oficina mini chefs, no domingo, onde aprenderão receitas de hambúrguer e cachorro quente.

Além dos workshops e das oficinas de minichefs, o Festival também terá a Feira Point do Churrasqueiro, que vai oferecer acessórios, temperos e utensílios para churrasco, além de carnes em variados cortes prontos para assar do Beef Bistrô. No mesmo espaço, exposição com as lendárias motocicletas Harley-Davidson, sonhos de consumo da maioria dos papais.

Oficinas

Vão ministrar as oficinas para adultos os chefs Bia Lippi, Luana Linhares, Isadora Melo e William Carvalho, enquanto a chef e nutricionista Marcella Sandre, da Pinole, comandará a Oficina Kids. Na quarta-feira, às 19h, a chef Bia Lippi, do IGA, dará a oficina “Um Bom Tira-gosto – Pão de Queijo Recheado com Carne Seca e Requeijão”. Na quinta, às 19h, é a vez da chef Luana Linhares ensinar os truques para se fazer um sanduíche bem bolado, na oficina “Sanduíche de Pão Ciabatta Recheado com Alcatra ao Molho de Ostra e Chutney de Abacaxi”.

Na segunda oficina da noite, às 20h, o sommelier Murilo, do Piquiras, desvenda o segredo dos vinhos. Na sexta-feira, às 19h, quem brilha é o frango, em forma de drumet, também com a chef Luana Linhares. Ela vai ensinar as técnicas do prato na oficina “Drumet Petisco – Drumet ao Molho Oriental com Mix de Gergelim – Coxinha da Asa do Frango Acompanhado de Abacaxi no Saquê e Raspas de Limão”. Às 20h, o sommelier Marcos Maranhão Rosa, do Instituto Cerveja Brasil, comanda a oficina “História da Cerveja, Seus Ingredientes, as Escolas Cervejeiras”, acompanhada de uma degustação das cervejas Baden Baden e Eisenbahn.

No sábado, a chef Isadora Melo ministra a oficina “Joelho Bêbado – Eisbein com Vinagrete de Maçã – Joelho de Porco Assado na Cerveja”, às 16h. No mesmo dia, o chef William Carvalho ministra duas oficinas: “O Encantador Mundo das Carnes – Mix de Carne Assada Desfiada e Aromatizada no Forno, Servido com Mix de Folhas”, às 17h e, às 18h, a oficina “Um Clássico Bem Temperado – Tartar de Filé Com Chips de Batata”. Às 19h, o sommelier Murilo, do Piquiras, volta à cena para falar sobre vinhos e, às 20h, o chef William Carvalho ministra a oficina “Toscana Bêbada – Linguiça Toscana Cozida na Cerveja e Depois Grelhada, com Molho de Queijo Grana Padano”.

Os adultos terão o workshop “BBK com os Hermanos Bife Chorizo Grelhado com Chimichurri Caseiro, Corte e Molhos Tradicionalíssimo na Argentina”, a ser ministrado pelo chef do Beef Bistrô e, às 19h, encerrando as oficinas, o workshop com o sommelier Marcos Maranhão Rosa, com o tema “História da Cerveja, Seus Ingredientes, as Escolas Cervejeiras”, acompanhado de uma degustação das cervejas Baden Baden e Eisenbahn.

Oficina Kids

Os pequenos também terão oportunidade de se aventurarem na cozinha sob a supervisão da chef e nutricionista Marcella Sandre, da Pinole. A Oficina Kids será realizada de quarta a sexta com as seguintes aulas: 17h – Espeto Grego e vinagrete, 18h – Hambúrguer com molho especial, 19h – Linguiça Artesanal e 20h – Kafta de Carne com farofa de bacon.

Já no sábado e domingo, a programação das oficinas para os pequenos começa às 15h com Espeto grego e vinagrete; 17h Hambúrguer com molho especial; 18h – Linguiça Artesanal e 20h – Kafta de Carne com farofa de bacon.

O Festival Pai Gourmet Bougainville terá uma “filial” do Piquiras que vai vender costela e fraldinha no bafo com farofa e vinagrete, risoto do Cerrado, e penne caccio e penne na casca do grana padano, além de vinhos e espumantes. O beef Bistrô vai comercializar carnes e cortes de churrasco e vender deliciosos hambúrgueres. A Cravo & Canela também estará presente com seus doces e tortas. O Festival vai contar ainda com as marcas Wild Bull, Fleur, Cachaças de Goiás e Bombay.

SERVIÇO:

Data: Dias 8 a 12 de agosto

Horário do Festival: 16h às 22h (quarta a sexta-feira) e 12h às 22h (sábado e domingo)

Festival e workshops: Entrada gratuita e inscrições no site sympla.com.br, no link bit.ly/paigoumetbougainville (vagas limitadas)

Oficina kids: inscrições R$ 20 (vagas limitadas)

Horário das oficinas: 16h às 22h (quarta a sexta-feira) e 18h às 20h (sábado e domingo)