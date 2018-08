Fórum empresarial de anápolis destaca parcerias com José Eliton e Marconi

O governador José Eliton recebeu, nesta quinta-feira no Palácio das Esmeraldas, empresários anapolinos liderados pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), Anastacios Apostolos Dagios, e membros do Fórum Empresarial da cidade. O encontro teve o objetivo de debater questões importantes para os setores comercial e industrial de Anápolis. Também participam o ex-governador Marconi Perillo, o deputado federal Jovair Arantes, o prefeito Roberto Naves e o secretário estadual Leandro Ribeiro.

“Quero agradecer o governador José Eliton pelo acolhimento de uma proposta do Fórum Empresarial e por todo apoio de sempre”, disse o presidente da ACIA, Anastacios Apostolos. “Estamos felizes em nos reunir com o governador José Eliton e pelo apoio que ele sempre nos dá”, disse o presidente da Facieg, Ubiratan da Silva. “Ter o apoio do governador José Eliton é muito importante para cidade de Anápolis, para a Associação Comercial e para o Fórum Empresarial”, disse o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, Air Ganzarolli.

“Há 20 anos Goiás vem crescendo e várias industrias vieram para nosso estado”, disse o presidente da Geolab, Georges Hajjar. “Estamos aqui para reafirmar nossa parceria entre o Governo do Estado e os empresários de Anápolis”, disse o CEO da Plumatex Colchões, Rodrigo Miguel. “Agradecemos o governador José Eliton e Marconi Perillo pelo maravilhoso Centro de Convenções de Anápolis”, disse o secretário estadual da SED, Leandro Ribeiro, empresário e vereador licenciado de Anápolis.

O governador José Eliton agradeceu as manifestações dos empresários e frisou que Anápolis sempre teve e terá atenção especial do estado. “Não apenas pela sua importante representatividade para a economia goiana, que tem um dos maiores polos industrial e comercial do País, mas também por ser um município estratégico para a educação, para as inovações tecnológicas, para a geração de empregos e pelas intensas atividades culturais. Tenho o prefeito Roberto Naves e o deputado Jovair como grandes parceiros para que o nosso governo possa continuar a impulsionar o desenvolvimento econômico, social e cultural de Anápolis”, disse José Eliton.