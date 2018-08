Michel Temer visita Mutirão da Prefeitura

Evento ocorre neste fim de semana, na região Noroeste de Goiânia. Chegada do presidente ao local do Mutirão está prevista para às 9h da manhã de sexta-feira

O presidente da República, Michel Temer, vem a Goiânia nesta sexta-feira, 10, e cumpre agenda oficial em dois eventos da Prefeitura de Goiânia. O primeiro deles será uma visita ao Mutirão, que será realizado nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, na Praça da Feira, no Jardim Curitiba I, região Noroeste de Goiânia.

Michel Temer virá conhecer o modelo de gestão intensiva e participativa idealizado pelo prefeito Iris Rezende ainda na década de 1960 e que tem acompanhado suas administrações ao longo desses mais de 50 anos. O Mutirão ficou conhecido mundialmente com o evento de 1983, quando mil casas foram construídas em um único dia em Goiânia. Na época, Iris Rezende era governador do Estado e convocou a população para que, em ritmo de mutirão, se juntasse ao poder público e colocassem de pé, num único dia, uma vila inteira, a Vila Mutirão.

Esta será a 16ª edição do Mutirão da atual gestão e a terceira deste ano. Michel Temer visitará os estandes dos vários órgãos da adminisração municipal e no estande da Saúde participará da campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e o Sarampo. Durante os dois dias do evento, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará a vacina para o público alvo, que poderá se vacinar, também, em outros 66 postos espalhados pela cidade.

Do Mutirão, o presidente Michel Temer segue para o Jardins do Cerrado X, região Oeste da Capital, onde, às 10h30, ao lado do prefeito Iris Rezende e autoridades do Estado, participa da entrega de 1080 moradias às famílias que foram selecionadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia (Seplanh) e pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e que tiveram seus cadastros aprovados pela Caixa, conforme regras do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

O profissionais da imprensa, que queiram acompanhar o presidente Michel Temer nesses eventos devem se cadastrar junto á Presidência da República. A solicitação de credenciamento deverá ser efetuada até as 15h desta quinta-feira, 9, acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto.