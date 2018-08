Coligação Goiás Avança Mais | Aleandra Sousa é a segunda suplente na chapa de Marconi Perillo

Primeira-dama de Águas Lindas, ela é filiada ao PTB, nova liderança do Entorno de Brasília e exibe grande disposição para a vida pública

Não foi apenas o prefeito Hildo do Candango (PTB), em seu segundo mandato, que mudou a forma como Goiás e o Brasil veem Águas Lindas: a primeira-dama Aleandra Sousa, também petebista, tem muita responsabilidade na onda de modernidade que melhorou a gestão do município, como resultado da parceria com o Governo de Goiás. Agora, Aleandra entra para a Coligação Goiás Avança Mais na segunda suplência da candidatura do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) para o Senado.

É a terceira mulher a integrar a chapa do governador José Eliton (PSDB), que tem ainda a ex-secretária de Educação e ex-deputada federal por dois mandatos Raquel Teixeira na posição de vice-governadora e a senadora Lúcia Vânia (PSB) candidata à reeleição. São três mulheres, diante de nenhuma representante feminina nas chapas de Ronaldo Caiado (DEM) e Daniel Vilela (MDB).

“Aleandra é madrugadora, trabalhadora, dedicada ao trabalho, especialmente dos mais humildes. É mais uma mulher guerreira a integrar a nossa coligação, marcada pela pluralidade e por propostas inclusivas em todas as áreas”, disse Marconi. “Ela vai contribuir ainda mais com Águas Lindas, com o Entorno de Brasília, com Goiás e com o Brasil no Senado Federal”, afirmou o ex-governador.