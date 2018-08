Goiânia sedia pela 16ª vez largada do Rally dos Sertões

Uma das grandes novidades deste ano é o Sertões Festival, no dia 18/8, no Autódromo de Goiânia

Quando se fala em Rally dos Sertões logo se associa o evento à Goiânia e ao estado de Goiás. Em 26 anos de história de um dos maiores ralis do mundo, a cidade sediará a largada pela 16ª vez. A edição de 2018 será realizada de 18 a 25 de agosto e passará também por Bahia, Piauí e Ceará. Ao todo, os participantes vão percorrer mais de 3.600 quilômetros, entre trechos cronometrados e deslocamentos por Motos, Carros, Quadriciclos e UTVs (espécie de buggy). Porém, as atividades já começam desde o dia 15, com a abertura da área de box no Autódromo Internacional de Goiânia.

Neste ano, uma das grandes novidades é o Sertões Festival, no sábado (18/8). “Será um dia de aventura no autódromo, com diversas atrações gratuitas, destinadas à toda família. Queremos que o público tenha opções em todos os horários, a partir das 8h até às 23h, para se divertir e interagir com esse universo”, conta Carlos Ronay, coordenador do Rally dos Sertões no estado de Goiás.

Na programação do Sertões Festival está uma etapa do Mitsubishi Motorsports, prova de regularidade, e do Mitsubishi Outdoor, uma disputa que envolve muita aventura. Para quem quer ver os principais pilotos e navegadores do país em ação, a oportunidade é acompanhar o Prólogo, corrida classificatória que definirá a ordem de largada da competição. Outra atração é a corrida de rua do Circuito Caixa Cross Parques, com percurso de 5 km e 10 km. Muitas manobras radicais estão sendo preparadas para o show da equipe Força & Ação. O evento contará também com espaço de food park, sessões de autógrafos, Sertões Sunset e para finalizar a Super Largada Promocional, a abertura oficial do rali.

A cada ano, diferentes cidades entram na programação do Rally dos Sertões. Assim que deixarem a capital, a caravana com mais de 1.700 pessoas parte no domingo (19/8) para Formosa (GO). No dia seguinte, segue para Posse (GO). “Temos um roteiro diferenciado. Formosa, por exemplo, é a primeira vez que recebe a competição. Queremos sempre prestigiar um município que ainda não teve o Rally dos Sertões”, explica Ronay. “A chegada de um evento como esse do segmento off-road movimenta toda uma cadeia, como hotéis, restaurantes, postos de gasolina, etc. E isso contribui para a economia do nosso estado”, completa.

Após a passagem por Goiás, o rali segue para Luís Eduardo Magalhães (BA), Barra (BA), São Raimundo Nonato (PI), Juazeiro do Norte (CE) até chegar em Fortaleza (CE). “É um evento que movimenta cada dia uma cidade. Em todos esses anos já passamos por diversos lugares de Norte a Sul do país e sempre somos bem recebidos. Tenho certeza que tanto os competidores quanto o público vão gostar de fazer parte da história desta edição”, completa Marcos Moraes, diretor-geral do Rally dos Sertões.

O Rally dos Sertões é organizado pela Dunas Race e tem patrocínio da Mitsubishi Motors, Honda, Divino Fogão e Caixa. Apoio institucional: Detran Goiás, Estado de Goiás, Secretaria de Turismo de Fortaleza, Prefeitura de Fortaleza e Conselho Nacional do SESI. Apoio: Cartões ELO, Fox Sports, Truckvan, S.A.S. Brasil, Infraero, Vigor, Fotop, Arco Media, 99 e Jovem Pan Goiânia e Fortaleza.

