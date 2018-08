José Eliton condena interferência política nos pleitos do estado: “É bom lembrar que alguns senadores da república trabalharam muito contra”

Ao falar citas obras importantes, como as de melhoria da malha viária, para a região sudoeste, durante entrevista a rádios de lá, o governador José Eliton (PSDB) disse que elas terão continuidade e serão concluídas “no tempo adequado”, com alocação de recursos. Ele lamentou a interferência política no pleito de empréstimo pelo estado, que seroa utilizado em obras de infraestrutura. “É bom lembrar que alguns senadores da República trabalharam muito contra um financiamento que estávamos tomando junto a Caixa Econômica Federal, justamente para financiar e custear obras como esta”, disse.

Ele lembrou que a CEF apontou juros muito altos, o que levou a adiar o momento de se fazer a operação, preservando a integridade do Tesouro estadual. “Mas assim que passar o pleito eleitoral, nós vamos retomar esta discussão, já com o ambiente já descontaminado por parte do processo eleitoral e tenho certeza que as taxas de juros serão mais acessíveis e nós poderemos fazer saudavelmente a operação”, assinalando que Goiás tem margem estabelecida pelo Tesouro Nacional “porque cumprimos o programa de ajuste fiscal no ano passado e temos capacidade de mais de R$ 600 milhões de endividamento do estado”.

Parceria

Em outro momento da entrevista, ao falar sobre parcerias feitas pelo estado com todos os municípios, inclusive com os administrados por prefeitos da oposição, José Eliton afirmou que sua política é respeitar a todos os municípios, e que seu compromisso é com a população, dentro de uma postura republicana.

“Estamos administrando o estado respeitando a todos, olhando para o amanhã, para o futuro, sem a política de agressividade, xingatório, de bravatas, que marca políticos do século passado, não os políticos que querem, efetivamente fazer com que o Brasil se insira numa nova política, que beneficie a todos ”, disse.