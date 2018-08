José Eliton critica “propostas mirabolantes” e diz que elas não podem pautar a campanha

Durante entrevista para diversas rádios da região Sudoeste de Goiás, o governador José Eliton (PSDB) avaliou a performance dos presidenciáveis no primeiro debate da Band na TV, na noite desta quinta-feira (90/08). Elogiou a postura do presidenciável de seu partido, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), dizendo que ele iniciou sua caminhada apresentando propostas “com muita ponderação, equilíbrio, como deve ser com os políticos atuais”.

“Não há mais espaço para políticas do grito, do absurdo, com propostas surreais. É preciso ter responsabilidade”, disse. “Não é possível que o populismo, que promessas mais mirabolantes do mundo vão pautar eleições. Acho que os políticos de hoje têm de ter responsabilidade ao dialogar com a sociedade”, assinalou.

José Eliton criticou, ao enumerar ações do estado na Segurança Pública, aqueles que fazem “o discurso fácil” que “falam que vão resolver tudo do dia para a noite como se tivessem varinha de condão, varinha mágica”, apesar das questões da área serem conjunturais e além da competência de governadores, como a necessidade de rever o sistema penitenciário do país. “É preciso falar com franqueza com a população, discutir os temas com correção”, frisou.

José Eliton assinalou que ainda há desafios, mas que o governo os enfrenta. “Não vivemos em um país das maravilhas e nem em um estado das maravilhas, mas nós temos coragem para enfrentar os problemas”, afirmou. “Políticas, quando são feitas com seriedade, sem jogar a platéia, os resultados vêm, são fruto de muito trabalho, de determinação, de busca incessante por resultados”, frisou. “É isso que nós estamos fazendo, muitas vezes sendo criticados, mas o que nós fazemos é ter persistência em nossos propósitos e convicções de princípios”, afirmou.