José Eliton, em entrevista para rádios do sudoeste: “PP tradicional, representado por seus prefeitos, apoia a nossa candidatura”

Questionado, o governador José Eliton (PSDB) comentou, em entrevista a rádios do sudoeste, a ida do deputado federal, Heuler Cruvinel, que sempre foi da base, mas foi indicado pelo PP para ser vice de Daniel Vilela (MDB), o governador disse que respeita a todos, mas fez algumas críticas. “O PP buscava espaço em chapa majoritária, pouco importava onde seria. Achei um equívoco comportamental porque me parece que, cada dia que passa, na política moderna exige-se compromisso com ideias com projetos”, disse. “Me parece que esta não foi a vertente de definição por parte do PP, ou pelo menos da cúpula do PP, na medida que o PP tradicional, representado por seus prefeitos já manifestou apoio a nossa candidatura”, acrescentou. “Portanto, a escolha da cúpula do PP, que tem pouco tempo no partido, reflete apenas um pensamento para buscar espaço em chapas, pouco importando onde quer que seja”.

José Eliton disse que compreende estas questões e assinalou que não fará política de agressão a quem quer que seja. “Espero ter a oportunidade de apresentar minhas propostas, minhas idéias, e que o eleitor possa livremente, apreciando o estilo de cada um, o pensamento de cada um, fazer a a sua escolha para as eleições 2018”, disse.