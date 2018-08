José Eliton garante salários em dia e investimento de R$ 500 milhões nas obras do programa Goiás na Frente

O governador José Eliton recebeu repórteres de emissoras de rádio do Sudoeste Goiano no Palácio das Esmeraldas, na manhã desta sexta-feira (10/8), para entrevista coletiva que abordou temas pertinentes aos 26 municípios da região, polo do agronegócio do Estado, com forte peso na composição do PIB de Goiás, tendo seus maiores expoentes em Rio Verde, Jataí, Chapadão do Céu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás e Mineiros.

A entrevista visa aproximar o Governo do Estado do cidadão no momento em que o governador José Eliton responde a questionamento dos ouvintes. José Eliton abriu a coletiva falando diretamente ao povo da Região Sudoeste e tranquilizando-os de que “as constas do Tesouro Estadual estão equilibradas” e por isso os salários dos servidores, programas de governo e investimentos “estão garantidos”, e que por meio do Goiás na Frente “mais de R$ 500 milhões estão sendo aplicados em todos os 246 municípios goianos”.

O governador disse nutrir atenção especial às famílias beneficiadas pelos programas sociais ao destacar que já entregou “milhares de escrituras na Região Sudoeste”, que tem “uma preocupação muito forte, muito sólida com as pessoas que mais precisam”, e que por isso está “incrementando uma série de ações no campo social, gerando oportunidades, gerando direitos para que as famílias mais simples possam sonhar com um futuro melhor”.

Na entrevista o governador fez um resumo do seu Plano de Governo para o Sudoeste Goiano, “uma região economicamente relevante para o Estado de Goiás, que envolve desde a estruturação rodoviária à incrementação de aparelhos sociais, o Case é um exemplo; ampliação da oferta de ensino científico superior, pós-graduação, mestrado e doutorado pela UEG”. O governo está trabalhando na elaboração de um programa que vai proporcional “a cada professor da Rede Estadual de Ensino o custeio do mestrado e doutorado como forma de alavancagem da qualidade do ensino”.