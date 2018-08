Setor industrial de Itumbiara recebe Lúcia Vânia

Senadora diz que os olhos do mundo estão voltados para Goiás pelo avanço tecnológico no processo de industrialização

Responsável por um conjunto de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico de Goiás, a senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) visitou empresas do setor industrial do município de Itumbiara. A primeira delas, Caramuru Alimentos, é atualmente a principal empresa de capital brasileiro no processamento de soja e está presente em seis estados do país.

“Eu tenho uma satisfação enorme de conhecer a empresa e saber o quanto ela colabora com o desenvolvimento do estado, na geração de emprego e na geração de renda, e é um orgulho para nós”, disse a parlamentar ao final da visita.

Nas palavras do empresário Alberto Borges de Souza, proprietário da Caramuru, a senadora encampou “questões relevantes para Goiás” como a Lei Complementar 160/2017, que convalida incentivos fiscais, as audiências conjuntas sobre a Lei Kandir “e também a proatividade, muito evidente no relacionamento com o Supremo no caso da ADI de São Paulo contra Goiás (Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo governo de São Paulo questionando os incentivos fiscais concedidos a empresas pelo governo goiano)”, que apontou como “uma questão até de sobrevivência”.

Lúcia Vânia ainda conheceu a empresa de cereais matinais Alca Foods e a fabricante de grupos geradores Stemac, que recebeu R$ 36 milhões de financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). O Fundo foi criado pela senadora Lúcia Vânia para impulsionar o desenvolvimento econômico no Centro-Oeste.

“Os olhos do mundo estão voltados para cá pelo avanço tecnológico que nós conseguimos na pecuária e na agricultura, mas também o avanço no processo de industrialização”, diz Lúcia Vânia.

Municipalismo

Na visita a Itumbiara, a senadora se reuniu com o pelo prefeito José Antônio (PTB), o secretariado e vereadores. “Entendi que o ideal seria visitar os municípios conversando com as pessoas, e não apenas nas festas, porque quando a gente vai às festas, nos palanques, a gente faz um discurso e vai embora, mas os problemas ficam. Essa reunião que faço é no sentido de conversar um pouco com o prefeito, com seus secretários, com os vereadores, para que eu possa me situar melhor”, explicou a parlamentar.

José Antônio mencionou o trabalho de Lúcia Vânia em prol da população de Itumbiara. “A senhora é responsável pela autoria da emenda mais importante da história de Itumbiara, que é do novo hospital Municipal José Gomes da Rocha, além de tantos outros benefícios.”

O prefeito ainda demonstrou apoio ao trabalho da parlamentar goiana no Congresso Nacional. “A senhora tem de todos nós a gratidão, o reconhecimento e a responsabilidade de tê-la cada vez mais forte no Senado Federal trabalhando pelo município de Itumbiara”, afirmou José Antônio.