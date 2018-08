“Vamos criar o Hospital de Almas, em parceria com as igrejas para recuperar dependentes químicos”, diz Ronaldo Caiado em Planaltina

Ao participar do culto de ação de graças de reinauguração da Assembleia de Deus – Nova Aliança de Planaltina, o senador Ronaldo Caiado (Democratas) anunciou a criação do programa “Hospital de Almas” para recuperação de dependentes químicos. Caiado esteve na noite dessa quarta-feira (8/8) na cidade do Entorno quando explicou seu compromisso, caso chegue ao governo de Goiás, de firmar parceria com as igrejas para junto com o Estado fechar um ciclo de tratamento e reinserção social desses pacientes bem como acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Caiado foi acompanhado pelo senador Wilder Morais (Democratas) e pelo vereador Jorge Kajuru (PRTB). Também esteve no culto a presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB), Rosi Guimarães, que é moradora da cidade.

“Em uma de minhas visitas aos templos religiosos, vi o slogan ‘Hospital das Almas’ e refleti: como médico, recupero a condição física de uma pessoa, enquanto a fé alimenta a alma. Após essa reflexão, decidi que esse será o nome do programa que vamos implementar para que, junto com as igrejas, possamos fazer um trabalho social efetivo, para recuperamos goianos da miséria, das drogas e da vulnerabilidade social”, completou.

Ao conversar com os fiéis, o senador ainda lembrou sua atuação no parlamento por pautas de interesse da família brasileira. “Impedimos várias matérias que poderiam prejudicar cidadãos de bem e suas famílias, como a legalização dos jogos de azar, que tanto mal causam a quem acaba por se tornar viciado em jogo assim como a seus familiares” , pontuou.

Representando o bispo Manoel Ferreira, presidente nacional da Assembleia de Deus Ministério Madureira, o pastor Edmar destacou a trajetória política do Caiado e sua atuação no Congresso Nacional como representante de Goiás.

“Os goianos tem muito a se orgulhar desse homem honrado e temente a Deus que é Ronaldo Caiado e é uma honra ter aqui a presença de um político irretocável como ele”, disse.

Pastor da Assembleia de Deus de Planaltina, Paulo Cesar afirmou que a igreja e seus membros agradecem Caiado pela consideração para com os membros da igreja. “E uma honra para o povo de Deus ter um homem público com a credibilidade de Ronaldo Caiado entre nós. É algo que engrandece a nossa igreja”, asseverou.

Carências

Presidente estadual do PMB e moradora de Planaltina, Rosi Guimarães, fez questão de acompanhar Ronaldo Caiado na solenidade de reinauguração da Assembleia de Deus – Nova Aliança da cidade.

Com a experiência de quem vive em um município com a característica de cidade-dormitório, Rosi elencou as principais deficiências de “Brasilinha”, como Planaltina é conhecida. A cidade possui cerca de 90 mil habitantes e mais de 50 mil eleitores.

“Sofremos com a falta de empregos, saúde, educação e segurança, além de uma infraestrutura de saneamento básico aquém das necessidades de Planaltina. Somos esquecidos desde sempre tanto pelo governo de Goiás quanto pelos governos do DF e federal, o que nos deixa angustiados por uma mudança”, avaliou.

Rosi frisou ainda que acredita na força de trabalho e capacidade de articulação de Ronaldo Caiado para resolver de uma vez por todas as mazelas das cidades do Entorno de Brasília.

“Planaltina dará um voto de confiança no senador Ronaldo Caiado, para que eleito governador, ele possa ter uma atenção especial às nossas demandas e resgate a dignidade da população daqui”, finalizou.