Em Nerópolis, lideranças celebram indicação de Raquel Teixeira a vice de José Eliton

Durante encontro em Nerópolis na noite desta sexta-feira, 10, o ex-presidente do PSDB Jovem Rodrigo Zani assumiu o diretório da legenda na cidade. No evento, lideranças políticas comemoraram a escolha da professora Raquel Teixeira (PSDB) como candidata a vice-governadora na chapa do governador José Eliton.

O prefeito de Nerópolis, Gil Tavares (PRB) fez questão de parabenizar o governador José Eliton pela escolha da candidata a vice. Segundo ele, 52% do eleitorado goiano é composto de mulheres, e a escolha de Raquel foi muito importante. Eu quero ver a força das mulheres nessa eleição. Vamos trabalhar muito juntos”, comentou.

O deputado federal Giuseppe Vecci disse que a escolha da vice por José Eliton deu um novo ânimo para a chapa governista. “Ela vem se somar com todos nós na luta de levar esperança às pessoas que estão céticas e frutradas com a política”.

Raquel Teixeira arrancou risos do grupo ao recordar que, em 1999, no primeiro governo Marconi ela e Vecci tiveram muitos embates de onde nasceram grande amizade e carinho. “Como secretário de Planejamento ele queria segurar o dinheiro e eu queria todo o dinheiro do estado para gastar na Educação. Até que um dia o governador Marconi me disse que nós dois eramos ótimos secretários porque fazíamos muito bem o que nos cabia fazer: o Vecci defendia a Economia do estado e eu defendia a Educação”.

A vice na chapa de José Eliton disse que não tem medo de trabalhar e nunca teve medo de ninguém. “Eu não tenho medo dessa eleição”. Raquel também disse que a Educação é sua principal luta e que os professores são uma categoria dedicada, apaixonada e o Brasil deve quase tudo do seu desenvolvimento aos professores.

Participaram do encontro diversas outras lideranças locais e estaduais entre elas o deputado estadual Talles Barreto, a vice-presidente do PSDB Mulher, Darlene Araújo, o presidente do PSDB Jovem, Rodrigo Rizzo, a professora Sonja Lacerda e Meirinha Valle. O diretório do PSDB volta à ativa em Nerópolis após ter sido desativado há cerca de dois anos.