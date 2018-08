“Entrei para a política para construir, agregar e fazer o bem”, afirma Zé Eliton em Itumbiara

Candidato à reeleição, governador participa no município de grande encontro de lançamento da candidatura do vice-prefeito Gugu Nader (PTB) a deputado estadual e do deputado federal Jovair Arantes (PTB) a deputado federal

O governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, disse neste sábado (11/8) em Itumbiara, ao participar do grande encontro de lançamento das candidaturas de reeleição do deputado federal Jovair Arantes (PTB) e do vice-prefeito Gugu Nader (PTB) a deputado estadual, que ingressou na vida pública para somar.

“Entrei para a política para construir, agregar e fazer o bem e jamais para fazer a política do retrocesso, do atraso, do coronelismo, daqueles que acham que são donos da verdade, que podem humilhar a todos, xingar a todos”, disse durante o ato, realizado no prédio da Faculdade Ulbra, do qual participaram também a candidata a vice, Raquel Teixeira (PSDB), e os dois candidatos a senadores, Marconi Perillo (PSDB) e Lúcia Vânia (PSDB).

“Se for para fazer política deste jeito, estou fora. Quero fazer política para construir uma sociedade melhor, mais justa”, disse Zé Eliton. O governador disse que aprendeu com o ex-prefeito José Gomes, morto em atentado durante a campanha municipal de 2016, que “o verdadeiro líder aponta sempre o caminho da vontade de servir” e que “o então prefeito mostrava que era possível ser um grande gestor, com sensibilidade social”. O governador, que foi ferido no atentado, disse, sem mencionar textualmente o ocorrido, que na cidade viveu momentos que o “marcaram para sempre”, assim como à população de Itumbiara e de Goiás.

Zé Eliton disse que defende tal postura porque vem de uma nova geração que quer ver um Brasil novo. “Um Brasil que vire a página de tantas histórias que deprimem a todos”, disse. Em outro momento do discurso, o governador disse que foi a Itumbiara “semear a esperança de um tempo que garanta as conquistas observadas pelos goianos” e assinalou que garante a continuidade dos programas sociais e outras importantes ações do legado do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

“Temos uma obra gigantesca para o Estado de Goiás”, uma conquista que temos que preservar e valorizar, mas sobretudo fazer avançar mais”, disse o governador, citando a Renda Cidadã, a Bolsa Universitária, o Cheque Mais Moradia e Mais Reforma, entre outros. Citou também os programas que criou recentemente, como o Terceiro Turno da Saúde.

O governador disse que é candidato para dar “os passos seguintes” e lembrou que o governo tem avançado “tendo o ser humano como foco” com o objetivo de continuar “um estado que seja justo e solidário”. Mencionou que seu Plano de Governo tem sido elaborado com colaboradores como Raquel Teixeira.

Ele apresentou mais uma proposta: a criação dos agentes sociais. José Eliton disse que se inspirou no ex-governador Henrique Santillo. “Todos aqui devem conhecer o agente de saúde que Santillo sonhou, idealizou e criou no Brasil quando foi Ministro da Saúde, fazendo a saúde preventiva em todos os cantos do Brasil, lá nos rincões da Amazônia ou no Nordeste goiano, até o Rio Grande do Sul”, assinalou.

José Eliton disse que Goiás dará “um novo passo” e anunciou: “Nós vamos criar os agentes sociais, que vão ficar em cada uma das cidades visitando as famílias em condição de vulnerabilidade social, para que possam ter acesso aos benefícios que garantam o conforto a quem mais precisa”, disse.

Essa é a terceira proposta anunciada pelo tucano, depois do Fila Nunca Mais, na Saúde, e do Mestrado para todos os professores efetivos da Rede Estadual de Educação.