José Eliton prevê rápido crescimento com a campanha

O governador José Eliton disse hoje que recebeu com “muita naturalidade e sem nenhuma ansiedade”, os números da pesquisa Serpes/O Popular, divulgados neste domingo, que o colocam em segundo lugar na disputa ao governo. Ele acredita em crescimento substancial de sua candidatura na preferência do eleitorado “no momento em que as campanhas começarem a ser colocadas na rua a partir deste dia 16/08 (quinta-feira)”. O primeiro evento da campanha da base aliada será em Goianésia, às 19 horas, nesta quinta-feira.

A discrepância das avaliações que se tem verificado entre as sondagens feitas por diversos institutos, também mereceu análise por parte do governador. “Eu respeito a fórmula de obtenção dos dados de cada instituto”, comentou ao firmar sua convicção “na força da base, na estrutura partidária da coligação, no número de prefeitos e lideranças que nos acompanham e levam nossa mensagem a todos os cidadãos”.

O governador acredita que “a grande movimentação do eleitorado no sentido de definir sua escolha, se dá a partir da campanha eletrônica, mesmo porque a televisão atinge um número maior de pessoas. A partir daí, elas começam a definir suas escolhas”. José Eliton conta também como diferencial em favor de sua campanha, o maior tempo de televisão. “Faremos um programa que vai mostrar a Goiás aquilo que fizemos, que estamos fazendo e o que vamos fazer”, acentuou.

Fake news

O governador José Eliton reafirmou o seu compromisso com “uma campanha de alto nível, sem agressões, baixarias e xingamentos”. Ele reiterou seu propósito de “fazer política para construir algo de bom para a sociedade”. O candidato a reeleição acredita que possui argumentos sólidos e que terá o que mostrar durante a campanha, além de possuir um projeto sólido. “A nova política exige serenidade daqueles que pleiteiam exercer papel de representação popular”, enfatiza.

O histórico de serviços prestados por cada um dos candidatos ao longo de sua trajetória na vida pública – na concepção do governador – também será levado em conta pelos eleitores. “Tem político que está há mais de 30 anos na vida pública. E quando você observa o que ele fez pelo Estado, não aparece nada”.

José Eliton respondeu aos adversários que colocam em dúvida a capacidade do Estado em honrar a folha de pagamento dos servidores. “Isso é um conjunto de fake news que a oposição todo dia tenta impregnar. Ocorre que mentira tem perna curta, no caso específico, curtíssima”, declarou. “Mesmo porque -salientou – todo o dia 30 e todo o dia 10 a folha está sendo paga normalmente. Esse discurso está caindo no ridículo”, acredita.