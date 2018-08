Prefeitura assina hoje convênio para revitalização da Avenida Castelo Branco

Projeto tem objetivo de tornar a via mais atrativa para incrementar o comércio na região

O prefeito Iris Rezende assina nesta segunda-feira, 13, com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), convênio para a revitalização da Avenida Castelo Branco. A assinatura será às 17 horas, na sede da Acieg, na Rua 14, n° 50, Setor Oeste. A ideia é promover uma série de intervenções para tornar a via mais atrativa com o objetivo de incrementar o comércio na região.

As mudanças vão abranger a paisagem, a mobilidade, o trânsito e o meio ambiente na via. Pesquisas de mercado darão sustentação às ações para atrair investimentos e aumentar o número de clientes que, em sua maioria, vêm do setor de agronegócios.

‘Temos na Avenida Castelo Branco um polo comercial voltado para o agronegócio e queremos firmá-lo como o maior do Brasil’, destaca o presidente da Câmara de Agronegócio da Acieg, Ricardo Cantaclaro. ‘Em parceria com a Prefeitura de Goiânia, promoveremos uma melhoria na infraestrutura local para melhor atender a esse público alvo que são os agrônomos, veterinários, agropecuaristas e revendedores de lojas pequenas que vêm de todo estado de Goiás, além dos estados como Mato Grosso, Tocantins, Pará, Maranhão, Rondônia, entre outros do Centro-Norte do Brasil, completa.

O prefeito Iris Rezende ressalta que sempre entendeu a importância da região e que tem o desejo de transformar, não só a Castelo Branco, mas todo o bairro de Campinas em um centro turístico comercial diferenciado. ‘Essa região faz parte da história de Goiás e temos que incentivar os nossos empresários que fazem daqui uma referência em termos comerciais’, afirma.

O projeto de revitalização da Avenida Castelo Branco foi desenvolvido em parceria com empresários e será apresentado ao público durante o evento de assinatura do convênio.