Daniel Vilela é eleito um dos 10 melhores deputados federais 

Candidato ao governo de Goiás pelo MDB foi escolhido como destaque no último ano por júri especializado do site Congresso em Foco, num universo de 513 parlamentares.

Às vésperas do início oficial das campanhas majoritárias e proporcionais, o deputado federal Daniel Vilela (MDB), candidato ao governo do Estado, irá começar a disputa ainda mais entusiasmado após receber, na noite da última segunda-feira (13), em Brasília (DF), o Prêmio Congresso em Foco 2018 na categoria “Melhores Deputados”.

Daniel foi escolhido, ao lado de outros nove parlamentares – de um total de 513 que compõem a Câmara Federal -, por um júri especializado. O corpo de jurados era formado por pessoas ligadas às áreas empresarial, trabalhista, acadêmica e a entidades do terceiro setor, como Marisa Von Büllow, doutora em Ciência Política pela Universidade Johns Hopkins (EUA) e Antônio Augusto de Queiroz, analista político e jornalista que acompanha as atividades do Congresso há mais de 30 anos.

“Meu agradecimento vai para aqueles que depositaram em mim o seu voto para deputado federal em 2014 e para todos que, ao longo destes quatro anos de mandato, confiaram e a contribuíram com nosso trabalho. Este prêmio simboliza o tipo de política que defendo: na verdade, o que chamo de ‘nova política’, a que busca, incessantemente, entregar resultados concretos para a população. É isso que motiva: acabar com a burocracia, realizar, promover avanços”, enfatizou Daniel após a premiação.

A participação em debates importantes na Câmara dos Deputados, a liderança na discussão de projetos e matérias de grande relevância, o trânsito entre as diversas bancadas, a aptidão para articular e o trabalho feito no combate à corrupção foram alguns dos critérios avaliados pelo júri que fizeram com que Daniel obtivesse este destaque no prêmio que é reconhecido nacionalmente – em 2017, Daniel já havia sido escolhido pelo Diap (Departamento Intersindical de Atividade Parlamentar) como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso, na lista dos “100 Cabeças do Congresso Nacional”.

Também soma-se a estes fatores a presidência da mais importante comissão da Casa, a de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), à qual o deputado do MDB de Goiás foi alçado ainda no primeiro semestre deste ano. Daniel é o deputado mais novo e o segundo goiano a presidir a CCJ. No começo do mandato como deputado federal ele também presidiu a Comissão Mista de Mudanças Climáticas (CMMC), que foi responsável por conduzir a adesão do Brasil no acordo do clima contra o aquecimento global, na COP 21, realizada no final de 2015, em Paris.

Em Goiás

O Prêmio Congresso em Foco 2018 que Daniel recebeu como um dos “10 Melhores Deputados” deste ano também acaba por refletir os êxitos que o parlamentar colecionou, ao longo deste mandato, em Goiás. Como as articulações que resultaram na escolha do nome dele como presidente regional do MDB, a vitória de candidatos do partido na disputa pelas maiores prefeituras do Estado, como Goiânia e Aparecida de Goiânia, e a oficialização do seu nome e consequente fortalecimento de sua candidatura ao Palácio das Esmeraldas com uma coligação de grandes e estruturados partidos.

Daniel é reconhecido no parlamento pela habilidade como articulador político e também pelos resultados que consegue conquistar para o Estado que representa. Foi ele, por exemplo, quem liderou no Congresso a criação de duas novas universidades federais em Goiás, em Catalão e Jataí, demanda de mais de 20 anos do setor produtivo e da comunidade acadêmica das regiões Sudeste e Sudoeste de Goiás. É também o responsável por destravar junto aos ministérios recursos para diversas obras em Goiás, entre elas os R$ 100 milhões de emenda da bancada goiana para concluir a construção do novo prédio do Hospital das Clínicas de Goiânia.