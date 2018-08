Escolas da rede municipal de Goiânia podem ter aulas de artes marciais 

Vai a votação o projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Cirqueira (PROS), que determina a inclusão do ensino de artes marciais como atividade complementar obrigatória nas unidades educacionais da prefeitura de Goiânia. Segundo o texto, consideram-se artes marciais “as atividades físicas que, sob a forma de lutas, possuam como finalidade contribuir para a integração dos praticantes na promoção da saúde e educação e no exercício da cidadania”.

A matéria, se aprovada, obrigará o poder público a assegurar a oferta da nova disciplina a todos os alunos com idade igual ou superior a 7 anos de idade que se interessarem. Além disso, o texto deixa claro que as aulas regulares de Educação Física continuarão a existir como componente curricular obrigatório.

De acordo com o autor, “as artes marciais, como atividade regular de aprendizagem nas escolas públicas municipais, possibilitarão o incremento na formação pessoal e educativa dos alunos, uma vez que os praticantes, invariavelmente, desenvolvem a autoconfiança, o equilíbrio, a disciplina e o respeito, além da socialização e da cultura em sentido amplo”.

Cirqueira, que é atleta de Taekwondo – luta olímpica de origem coreana, afirma que as artes marciais se fundam em filosofias pautadas no caráter, na determinação e no companheirismo, “elementos fundamentais para a construção de uma sociedade próspera”. O parlamentar espera que a matéria seja aprovada para, segundo ele, diminuir a evasão escolar e melhorar a qualidade do ensino na rede municipal. O texto será apreciado na sessão ordinária desta terça-feira (14), na Câmara Municipal da capital.