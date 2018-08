Ex-prefeitos garantem mobilização e legado de votos para José Eliton

Durante almoço de confraternização com o governador José Eliton (PSDB) e os membros da chapa majoritária da Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante), encabeçada por ele, a pré-candidata a vice-governadora Raquel Teixeira, e os ao Senado, Marconi Perillo (PSDB) e Lúcia Vânia, cerca de 100 prefeitos de todas as regiões do Estado hipotecaram apoio e garantiram mobilização para nova vitória da base. Também participaram do encontro ex-deputados e membros da coordenação da campanha.

O ex-prefeito de Niquelândia, Ronan Batista (PR), que preside a Associação dos ex-prefeitos do Estado de Goiás, com 120 membros, disse que os aliados na Região Norte estão muito animados. “Estamos motivados, o José Eliton vai ganhar em Niquelândia e no Estado inteiro. A gente já tem esta experiência. Em 2006, já fizemos uma virada histórica”, disse. Ronan disse que as lideranças municipais são muito importantes na campanha e que o governador reconhece tal valor. “Todos os ex-prefeitos tem seu legado de votos e de obras. E esta reunião aqui fortalece, estamos nos sentindo valorizados, de sermos colocados na campanha”.

O ex-prefeito de Formosa, Tião Caroço (PSDB), disse que é importante a experiência de lideranças políticas, como ex-prefeitos, em uma campanha estadual. “É fundamental, é a base. E a nossa está consolidada, tem muito o que mostrar. E o José Eliton está com um discurso muito afinado e uma proposta muito boa, é, sem dúvida nenhuma, uma grande revelação. É um grande governador, municipalista, e a população está começando a entender seus propósitos”, disse. O ex-conselheiro do TCM disse que o trabalho de mobilização está sendo estruturado. “Lá, José Eliton está começando a deslanchar e tenho certeza que, em Formosa, nós vamos sair com vitória”, aposta.

O ex-prefeito de Senador Canedo, Misael Oliveira (PRTB), disse que o encontro reuniu lideranças políticas “de valor” e fortalece mais ainda a estrutura de campanha da base. “Não tenho dúvida de que cada companheiro vai sair daqui ciente do seu papel, ciente de ir para as ruas quando a campanha começar efetivamente, defender o projeto de Zé Eliton, Marconi e Lúcia Vânia”, disse.

Adhemar Santillo (PSDB), que foi prefeito de Anápolis, ressaltou a importância da reunião e disse que o governador reuniu “um comitê estadual de alta relevância”, no apoio dos ex-prefeitos. “Cada ex-prefeito continua com a liderança em seu município, e é o somatório dos municípios que dá o estado. O caminho é este mesmo e fico feliz de ver que o governador e toda sua equipe tem o apoio e a solidariedade dos ex-prefeitos”, disse. “Isso é uma certeza absoluta de que vamos ter um grupo muito grande de pessoas influentes que hoje não estão no exercício da atividade, mas que tem uma representatividade grande e vai fazer diferença na campanha”, avaliou.

A pré-candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira ressaltou que o encontro foi uma oportunidade de agradecer a contribuição dos ex-prefeitos ao desenvolvimento do estado e de pedir o apoio deles a campanha que vai se iniciar. “Goiás deu um salto de qualidade, não dá para pensar em retroagir”, disse, se referindo aos governos do Tempo Novo e conclamando os ex-prefeitos a se engajarem na campanha. “Contamos muito com o apoio e o trabalho de vocês”, disse.

Influência

Coordenador político da campanha da base, ele próprio ex-prefeito de Goianésia, Jalles Fontoura (PSDB), disse que os ex-prefeitos são lideranças municipais que conservam “uma grande influência, tem compromisso com o município e tem idéias para o futuro”. Os experientes administradores teriam também “uma visão política muito definida”. Segundo Jalles, a reunião é um bom momento de mobilização, já que é muito importante abrir “olhos e ouvidos” para as lideranças.

Governador elogia experiência política

O governador José Eliton saudou os ex-prefeitos como líderes que, “ao seu tempo e ao seu modo, ajudaram a construir a história de seus municípios, com dificuldades, com desafios, mas com tenacidade e determinação”. O governador disse ser sensível aos pleitos de ex-prefeitos apresentados pela Associação que os representa e assinalou que já se comprometeu com o ex-prefeito Ronan Batista a criar instrumentos para os auxiliares.

O governador disse valorizar a experiência política e administrativa dos ex-prefeitos. Lembrou que, a partir do dia 16 de agosto, a base vai dar a largada na campanha, com energia e disse contar com a ajuda deles. “Não é uma partida de um jogo só, é um campeonato. E aqui nós temos um time de primeira. Nós podemos falar que aqui nós temos uma seleção de grandes pessoas, que tem uma visão de mundo, uma experiência de vida, uma avaliação política muito clara dos cenários locais de todo o estado”, elogiou. O governador disse ter convicção de que “com o respaldo, o apoio, a manifestação” dos ex-prefeitos aliados, o resultado da eleição será positivo. “Nós vamos bater esta eleição, e ganhar bem”, disse.

José Eliton foi muito aplaudido ao dizer que vai trabalhar “com muita determinação, tranqüilidade, serenidade” na campanha e reafirmou que não vai para o pleito “para xingar ninguém”, repudiando o que chama de “política do atraso”. Porém, avisou que “também não deixarei nenhum ataque sem resposta”, com questões do estado sendo colocada de “maneira correta e adequada”.