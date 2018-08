Jovens goianos são presenteados pelo projeto “Vai que é Copa”

Três goianos formaram o pódio da iniciativa da Renapsi, que estimulou pesquisas e aprendizado durante a realização do Mundial da Rússia

O jovem João Marcelo Miranda, de ’17 anos, fez questão de pesquisar na internet fotos e imagens sobre o Brasil que o inspiraram a gravar o vídeo para o prêmio Aprendiz na Torcida, do Projeto Vai que é Copa, desenvolvido pela Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), com jovens de todo o país, durante a realização da Copa do Mundo da Rússia.

Nesta segunda-feira (13), o vídeo dele foi eleito como o melhor do projeto, em cerimônia de encerramento do projeto, realizada no Núcleo do Renapsi em Goiânia, provando que o objetivo – de estimular os jovens a aproveitarem o Mundial de Futebol para pesquisarem e aprenderem mais – deu muito certo. “Quero agradecer muito a quem votou. Tenho amigos que me contaram que foram em lan house só para votar, meu avô acordava 3 horas da manhã para votar”, contou.

Além de João Marcelo, também foram premiadas as jovens Ana Natália Ventura, de Itaberaí, e Mariana Destefano Cândida, de Pirancajuba, formando um pódio, por coincidência, completamente goiano.

Durante a Copa do Mundo, os jovens de toda a Rede foram estimulados a gravarem vídeos, com entre 20 a 22 segundos em média, com mensagens positivas à Seleção Brasileira. Um vídeo foi escolhido por semana, editado, e se tornou comercial, indo ao ar no Youtube, no Canal rede Pró-Aprendiz. Os três mais bem votados pelo público foram os premiados.

Para Roberta de Sousa, coordenadora educacional do Núcleo da Rede Pró Aprendiz do Interior, o resultado do projeto foi muito além do esperado. “A participação dos jovens foi grande, tivemos muitos vídeos e foi até difícil selecionar”, comentou.

E não faltou criatividade para a gravação dos vídeos. A segunda colocada, Ana Nathália, por exemplo, apostou no talento para a música para chamar atenção dos votantes. “Pensei em cantar, porque é uma coisa que eu gosto muito, gravei e acreditei até o último minuto”, disse.

Já a terceira colocada, Mariana Destefano, apostou no apoio dos amigos da empresa em que trabalha, que, segundo ela, deram a maior força na votação. “O projeto me ajudou muito e digo sempre aos meus colegas para participarem, pois é assim que a gente consegue as coisas”, comentou.

“A ação tratava-se não só da Copa, mas do bem dos jovens e do país. Ética, respeito e trabalho são as nossas caracteristicas, prezamos por isso”, reforçoui Paulo Batista, diretor de comunicação da Renapsi.

Os vídeos vencedores podem ser conferidos no aprendiznatorcida.sagresonline.com.br.