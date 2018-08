Projeto de Lúcia Vânia altera trabalho insalubre para grávidas  

Senadora goiana também propõe mudança no trabalho intermitente, tratado na Reforma Trabalhista

Já está tramitando no Senado um projeto de autoria da senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) que corrige pontos polêmicos da Reforma Trabalhista aprovada no ano passado. Em entrevista à rádio Bons Ventos, nesta segunda-feira (13), a parlamentar explicou que se absteve na votação do projeto depois que o texto foi alterado no Plenário e o governo federal prometeu apresentar uma medida provisória tratando do trabalho intermitente e do trabalho insalubre para grávidas. Todavia, o governo enviou o novo projeto com atraso e a MP perdeu a validade, como Lúcia Vânia já desconfiava que iria acontecer, lembrou ela.

Os dois temas ficaram sem regulamentação na reforma e o projeto de Lúcia Vânia vem justamente corrigir os dois pontos. “A maternidade é de responsabilidade da sociedade porque, além da questão humanitária, que é muito importante, tem sua função social e é dever do Estado protegê-la”, disse a senadora. Ela explicou que uma criança que tem uma gestação protegida vai se tornar um adulto bem formado e contribuir com a sociedade.

A senadora também fez um balanço do seu mandato no Senado Federal. “Sempre trabalhei pensando na população goiana e no resultado desse trabalho”, afirmou. A parlamentar defendeu ainda as reformas política e tributária e uma reforma da previdência que corte os privilégios do sistema, mas que não prejudique os trabalhadores.

“A reforma política é a principal de todas as reformas”, afirmou a senadora ao defender a redução do número de partidos e uma mudança no sistema eleitoral. “Precisamos implantar o voto distrital”, disse. Lúcia Vânia também defendeu uma reforma tributária. Segundo a senadora, a incidência de tributos sobre a folha de pagamento é muito elevada, o que acaba prejudicando a geração de emprego e incentivando a informalidade.

Na avaliação da senadora, a reforma tributária também vai possibilitar uma distribuição equilibrada de recursos para os municípios. “Quem frequenta as prefeituras sabe que não é possível continuar da forma que está. Os prefeitos acabam dependendo das emendas parlamentares e eles precisam ter mais autonomia”, afirmou a senadora, que sempre esteve presente nos municípios goianos buscando uma forma de resolver os gargalos das administrações municipais.

A senadora falou ainda sobre os trabalhos desenvolvidos por ela durante sua trajetória na vida pública, como a implementação do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), a criação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e a autoria do projeto de lei que regularizou os incentivos fiscais preservando a geração de 500 mil empregos em Goiás.

Durante a entrevista, Lúcia Vânia destacou o projeto aprovado na última semana pelo Senado Federal, que aumenta a pena para o estupro coletivo e que torna crime a importunação sexual. Relatora da Lei Maria da Penha, que completou 12 anos no dia 7 de agosto, a senadora goiana trabalhou junto à bancada feminina da Casa para a aprovação das propostas.