Ronaldo Caiado está entre os parlamentares mais bem avaliados do País

Senador ficou entre os cinco melhores senadores do ano em votação popular pela internet e foi também o vencedor na categoria “Defesa Agropecuária”

O senador Ronaldo Caiado (Democratas) ficou entre os cinco melhores senadores na 11ª edição do prêmio Congresso em Foco anunciado na noite dessa segunda-feira (13/8). O líder do partido no Senado é o único senador de Goiás que figura entre os mais bem avaliados da Casa e o goiano melhor colocado entre todos congressistas. Ronaldo Caiado ainda foi o vencedor na categoria especial “Defesa Agropecuária”, em escolha feita pelo voto popular na internet. O prêmio foi entregue em cerimônia realizada em Brasília.

“Esse prêmio tem uma relevância ímpar no momento que a população está desacreditada da política. Existem parlamentares que trabalham e se dedicam a buscar alternativas para o país. Este prêmio é um certificado de acreditação dos políticos e um elemento balizador para os eleitores que buscam os políticos mais qualificados e bem avaliados. Eu acredito na democracia e não há democracia sem política. Tenho orgulho de ser político e representar o meu estado de Goiás”, disse sobre o prêmio que apenas participa da disputa parlamentares ficha-limpa, que não respondem processos na justiça.

Ronaldo Caiado ainda falou do orgulho de ter sido selecionado na categoria “Defesa Agropecuária”, de ser reconhecido como um representante do setor. “Tenho orgulho de representar um setor que é o mais importante na economia, que terá uma safra de 228 milhões de toneladas de grãos com uso de alta tecnologia aliando produtividade e conservação do meio ambiente. Temos o Código Florestal mais rigoroso do mundo, somos o único país que tem o boi herbívoro, que não usa resíduos de animais na alimentação nem hormônios”, explanou Caiado.

Esta é a sexta vez que o senador goiano é homenageado pelo prêmio Congresso em Foco. Foram premiados 31 deputados e 14 senadores escolhidos por meio de três filtros: consulta popular, na internet; avaliação dos jornalistas que cobrem o Congresso; e júri especializado, com representação de cinco segmentos da sociedade.

Prêmio

O Prêmio Congresso em Foco identifica e homenageia os melhores parlamentares do ano em escolha feita por votação na internet. Essa foi a décima primeira edição do evento, que este ano teve duas categorias gerais (Melhores Deputados” e Melhores Senadores”) e quatro especiais “Redução das Desigualdades Sociais”, Combate à Corrupção e ao Crime Organizado”, Defesa da Advocacia Pública” e “Defesa da Agropecuária”. Somente entraram na disputa parlamentares que não respondem acusações criminais em inquéritos ou ações penais.

A votação pela internet foi realizada entre 1º e 31 de julho. Os votos recebidos pela internet foram validados somente após passarem por auditoria interna e por análise externa, a cargo da Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF).

O prêmio foi criado em 2006, com o objetivo de “reconhecer o trabalho dos deputados federais e senadores que se destacam positivamente no exercício do mandato”, primeiro item citado no regulamento.

Na edição deste ano, a organização do prêmio Congresso em Foco definiu que nenhum parlamentar poderia disputar mais de uma categoria especial considerando tanto a escolha do público pela internet como pelo júri especializado.