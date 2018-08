Base aliada monta 5 frentes de campanha e visita 203 cidades em 9 dias

A base aliada planeja uma mobilização sem precedentes para os primeiros dias de campanha eleitoral. A disputa começa oficialmente no dia 16 de agosto. O primeiro, evento com a presença de toda base, acontece em Goianésia – conforme tradição que já dura 20 anos. Em seguida, a base se divide em cinco frentes e percorre 203 cidades nos nove dias seguintes (de um total de 246).

Uma das frentes terá a primeira-dama do Estado, Fabrina Muller, e a ex-primeira-dama Valéria Perillo. As outras quatro serão lideradas pelo governador José Eliton (PSDB), pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB), pela senadora Lúcia Vânia (PSB) – com o suplente, José Vitti (PSDB) – e pela candidata a vice Raquel Teixeira (PSDB). Nesta primeira etapa a maioria dos grandes colégios eleitorais – como Jataí, Rio Verde, Catalão, Itumbiara ou Anápolis – não receberá caravanas. Entre os maiores, as exceções são Trindade, Aparecida, Caldas Novas e Morrinhos.

A campanha acontecerá todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo. De modo geral, as carreatas começam às 8 horas e terminam só quando o sol de por. À noite os integrantes da base aliada participam de reuniões. Neste sábado, por exemplo, Raquel Teixeira tem reuniões em Alto Paraíso e São João da Aliança até altas horas da noite.

Esta mobilização em cinco frente começa na sexta-feira, dia 17. O governador estará em Professor Jamil às 15h30 e depois parte para Hidrolândia. O candidato a senador Marconi Perillo (PSDB) abre a campanha às 16 horas em Campestre e depois cumpre agenda em Caldainha e Senador Canedo. Raquel tem agenda em Cabeceiras às 14 horas, depois Vila Boa e Flores de Goiás. Nesta mesma tarde, Fabrina e Valéria estarão em Goianápolis e Terezópolis. E a senadora Lúcia Vânia lidera carreata em Gameleira, às 15h30, e Abadiânia às 17 horas.