Coligação Novas Ideias, Novo Goiás abre campanha com eventos em Goiânia

No primeiro dia de campanha oficial, a Coligação Novas Ideias, Novo Goiás, realizará dois grandes eventos em Goiânia, cidade onde o MDB sempre apresenta muita força eleitoral. O primeiro deles será uma reunião com os candidatos proporcionais da coligação, no diretório estadual do MDB, que servirá como um evento preparatório para a campanha de rua. Além do candidato a governador, Daniel Vilela (MDB), seu vice, Heuler Cruvinel (PP) e dos candidatos ao Senado Vanderlan Cardoso (PP) e Agenor Mariano (MDB), estarão presentes também candidatos a deputado e prefeitos aliados.

No final da tarde, a campanha emedebista realiza uma grande caminhada que começa na Avenida Central, Jardim Nova Esperança, Região Noroeste de Goiânia. Está prevista a participação do prefeito Iris Rezende, do prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, e dos candidatos proporcionais da chapa. “Goiânia tem um simbolismo muito grande para o MDB. Temos aqui nossa maior vitrine administrativa e uma militância aguerrida, que sempre garante nossas vitórias na capital. É o palco ideal para o pontapé inicial da nossa campanha”, afirma Daniel Vilela.

Sudoeste

Na sexta-feira, Daniel segue para a Região Sudoeste de Goiás, começando com uma carreata às 15h00 em Portelândia. A carreata segue até Mineiros, onde o grupo participa do lançamento oficial da candidatura da ex-secretária municipal Rosângela Rezende a deputada estadual. Maior pólo do agronegócio goiano e um dos motores da economia do Estado, o Sudoeste goiano também carrega forte simbolismo para a chapa, já que tanto o candidato a governador quanto seu vice são da região. Daniel é natural de Jataí e Heuler, de Rio Verde. Mineiros é administrada pelo ex-governador Agenor Rezende, uma das principais lideranças do MDB no Estado.

No sábado, Daniel e comitiva seguem para Itumbiara, onde participam do lançamento da candidatura a deputado federal do ex-jogador de vôlei Dante. Filho do município, o campeão olímpico é uma das representações da renovação que o MDB tem vivido nos últimos anos. Ele deixou as quadras e entrou na política com o objetivo de tocar projetos na área da formação esportiva e inclusão social.

A partir das 13h30, o grupo realiza carreata em Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Gouvelândia e faz o encerramento em Quirinópolis. Base eleitoral de Daniel e do deputado estadual Paulo Cezar Martins (MDB), o município também carrega forte simbolismo, pois é administrada pelo prefeito Gilmar Alves, um dos maiores líderes políticos da região e entusiasta de primeira hora da candidatura de Daniel. Daniel também dedicará parte do final de semana, incluindo o domingo, para gravar entrevistas e o programa eleitoral de rádio e televisão.

Agenda:

Quinta-feira (16)

10h30 – Reunião com todos candidatos no diretório estadual do MDB

17h00 – Caminhada na Avenida Central, Jardim Nova Esperança, Goiânia.

Sexta-feira (17)

8h00 – Entrevista

15h00 – Carreata em Portelândia

17h15 – Carreata em Mineiros e lançamento de candidatura proporcional

Sábado (18)

10h00 – Lançamento de candidatura proporcional em Itumbiara

13h30 – Carreata Cachoeira Dourada

15h30 – Carreata em Inaciolândia

17h00 – Carreata em Gouvelândia

19h00 – Carreata e comício em Quirinópolis