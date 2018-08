Empoderamento Digital para empresários que desejam aumentar as vendas pela internet

A Empoderamento Digital lança em Goiânia a 27ª turma do curso Venda Mais, com foco em micro e pequenos empresários para aumentar o número de vendas

Com o objetivo de auxiliar empresários autônomos, micro e pequenos empreendedores a alavancar o número de vendas, a Empoderamento Digital promoverá em Goiânia o curso “Venda Mais: como usar as redes sociais para alavancar suas vendas em 2018” nos dias 15 e 16 de setembro. As vagas são limitadas para 40 pessoas.

O curso será ministrado por Thiago Martins, especialista em

Marketing Digital, e Gustavo Missura, especialista em Comunicação e Marketing para Mídias Digitais, que são sócios-diretores da Empoderamento Digital. Segundo Thiago Martins, o curso reúne conhecimento de diversos profissionais e especialidades para auxiliar os micro e pequenos empreendedores a passar pelo caminho das pedras e conseguir mais visibilidade na internet.

“Nós entendemos qual é o caminho das pedras, o que é preciso fazer para ganhar visibilidade e conseguir converter as pessoas que estão navegando na internet em clientes, em vendas reais. Nosso foco são autônomos, micro, pequenos e médios empresários e empreendedores, esse pessoal que muitas vezes não tem recursos para manter o trabalho de uma agência”, afirma Thiago.

O curso tem uma metodologia muito prática e será realizado sábado e domingo para que já na segunda-feira os empresários consigam colocar todo o conhecimento em prática. “Durante quatro momentos desses dois dias vamos separar a turma em grupos para que possamos aplicar consultorias baseadas nas dúvidas mais pertinentes de cada segmentos”, explica Thiago Martins.

Considerando que 97% dos 136 milhões de brasileiros que acessam a internet mensalmente através de dispositivos móveis utilizam aplicativos como WhatsApp para se relacionar com empresas, a meta também é incentivar que os empreendedores mantenham um relacionamento digital com seus clientes.

“O curso é realmente para empoderar, qualificar e dar autonomia para quem estiver disposto a aprender como se comunicar e se posicionar nesse novo modelo de comunicação, estruturado em internet e redes sociais”, conclui o especialista em Marketing Digital.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site https://empoderamento.digital/goiania. O primeiro lote já foi encerrado e o segundo lote poderá ser comprado até 2 de setembro. Daí em diante, serão vendidos os ingressos do terceiro lote.

Serviço: Curso Venda Mais

Data: 15 e 16 de setembro – sábado e domingo

Horário: 8h às 17h

Local: Comfort Hotel, localizado na Avenida Dr. Ismerino Soares de Carvalho, número 52, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás – CEP 74075-040