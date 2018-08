“Fico comovido de vir a Muquém e ser recebido com tanto carinho”, diz Caiado ao final da missa que encerra romaria

Senador chegou ao distrito ainda na segunda-feira, se encontrou com lideranças e visitou os acampamentos dos romeiros ao lado da esposa Gracinha e de candidatos

Repetindo uma tradição de vários anos, o candidato ao governo pela coligação A Mudança é Agora, Ronaldo Caiado (Democratas), participou nessa terça-feira (15/08) da missa de encerramento da Romaria de Nossa Senhora d´Abadia do Muquém, distrito de Niquelândia. Acompanhado da esposa Gracinha Caiado e dos candidatos a vice-governador Lincoln Tejota (Pros) e a senador Wilder Morais (Democratas), Ronaldo Caiado teve recepção calorosa dos fiéis, que chegaram até ele para dar um abraço, tirar fotos e desejar boa sorte na disputa ao governo.

“A Romaria do Muquém é uma tradição que me acompanha há muitos anos e que me enche de orgulho como goiano. Aqui prevalece o sentimento de fé. Fico comovido de poder vir aqui e ser recebido com tanto carinho pelos fiéis e poder agradecer por todas as bênçãos de Nossa Senhora em nossas vidas. Os fiéis podem saber que esta é uma festa muito querida que cada vez mais buscaremos realçar e estruturar”, garantiu o senador.

Ronaldo Caiado chegou a Muquém ainda na tarde de segunda-feira (14/08), quando se reuniu com lideranças de Niquelândia, Mara Rosa e Campinorte e depois visitou os acampamentos dos romeiros na companhia dos candidatos às vagas na Câmara Federal Flávia Morais (PDT) e José Mário Schreiner (Democratas). Ao fim dessas visitas, Ronaldo Caiado teve oportunidade de conversar com o Bispo Dom Messias e falar sobre seus projetos para o Estado, que envolvem a participação das igrejas.

“Falei longamente com o Bispo Dom Messias que é meu desejo ampliar a ação social do governo tendo as igrejas como nossas parceiras. As igrejas têm um material humano muito qualificado para lidar com questões como a dependência química. Hoje o Estado não consegue fazer esse atendimento como deveria”, lembrou.

Candidato a deputado federal pelo PRP, o ex-governador Alcides Rodrigues esteve ao lado do senador durante a missa e falou sobre a importância da festa religiosa, que este ano já completa 270 anos. “Estive aqui em muitas outras ocasiões e é sempre um momento de muita fé”, assegurou.

Prefeito de Goianésia, Renato de Castro (MDB) também fez questão de estar presente. “Viemos em primeiro lugar reverenciar à Nossa Senhora. É uma Romaria tradicional também no campo político e aproveitamos para estar aqui e pedir as bênçãos dela. A nossa expectativa é ganhar no primeiro turno e, com as bênçãos dela, fazer um excelente governo”, afirmou.

Durante a missa, Dom Messias fez um discurso em que conclamou os fiéis a terem uma participação ativa nas eleições deste ano. “A Igreja sente necessidade de maior presença do leigo católico no âmbito político. Temos de apoiar os católicos autênticos que conhecem as angústias do povo”, afirmou. “Exorto os eleitores a não votarem branco e nulo, porque isso é fazer como Pôncio Pilatos que lavou as mãos. Vamos votar contra os políticos corruptos”, disse. Ele também lembrou aos fiéis a necessidade de buscar o histórico de vida dos políticos para não votarem em lobo em pele de cordeiro.

Após a fala do bispo, o pároco e reitor do Santuário Aldemir Franzin fez uma cobrança direta ao atual governo para que providencie a iluminação da vida dos romeiros, construa o anel viário para a entrada e saída de veículos e, especialmente, tenha um olhar mais voltado para os necessitados. Este último pedido foi bastante aplaudido pelos fiéis. A cobrança do pároco se repete a cada ano, bem como as promessas de solução para o problema que nunca se concretiza.

Nos dois dias em que esteve em Muquém, Ronaldo Caiado teve a oportunidade de falar com vários romeiros que defendem uma mudança efetiva para o Estado. Um deles foi o eletricista Alex Alves, de 38 anos, que afirmou ser eleitor fiel de Ronaldo Caiado. “O que diferencia ele dos demais candidatos é que é honesto e sempre batalhou para tirar os corruptos do poder. Meu voto nele é certo. Tenho certeza de que vai ganhar porque o povo não é mais bobo”, afirmou.