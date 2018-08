Goiânia irá receber hospital para tratar altas complexidades

Goiás ganhará seu primeiro hospital categoria premium, preparado para atender a demandas de alta complexidade, e que levará também a marca de uma das mais renomadas instituições médicas da América Latina e do mundo, o Hospital Albert Einstein via Einstein Gestão Hospitalar, que integra o Órion Business e Health Complex na Avenida Portugal em Goiânia. A formalização da parceria será feito no próximo 15 de agosto, em Goiânia, durante evento no Grá Bistrô pelo presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, mantenedora do Albert Einstein, Sidney Klajner, e o representante do grupo empreendedor responsável pelo Órion – composto por FR Incorporadora, GVC Engenharia, Tropical Urbanismo e Joule Engenharia- , João Artur Rassi. Às 14h30min, eles darão entrevista coletiva sobre os benefícios da parceria e do Hospital Órion para a saúde goiana.

Esta será a primeira vez que o Albert Einstein fará uma gestão privada em outra instituição de saúde. Previsto para entrar em funcionamento em junho de 2019, o Hospital Órion Einstein está sendo preparado para suprir a demanda em Goiás por atendimentos de alta complexidade nas áreas de oncologia, cirurgias do sistema cardiorrespiratório, neurologia, hematologia, cirurgias plástica reparadoras e estéticas, transplantes de órgãos, cirurgias bariátricas, entre outras especialidades. No total, o empreendimento recebeu investimentos na ordem de R$ 190 milhões, com destaque para equipamentos que o preparam para realizar cirurgias robóticas, além do novíssimo acelerador linear Warian Halcyon, que promete alta eficiência e baixos efeitos colaterais no tratamento do câncer.

“Teremos sim, equipamentos de ponta, mas o mais importante será a adoção de protocolos e processos médicos de alta performance, treinamento contínuo do pessoal de apoio, controle de processos e análises de indicadores, que são responsáveis por 80% do sucesso dos tratamentos e diagnósticos, de acordo com estudos comprovados da área. O hospital contará com treinamento constante e políticas internas de controle rígidas, baseadas no know how do Hospital Albert Einstein”, destacou o sócio do Órion Business & Health Complex, João Artur Rassi. Ao longo de quatro anos, serão gerados cerca de 800 empregos diretos.