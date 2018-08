Kátia Maria quer fortalecer as pequenas e médias empresas

Fazer a cadeia econômica das cidades girar, se auto alimentando a partir do incentivo aos pequenos e médios empresários e produtores. Esta é a proposta da candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado, Kátia Maria, para evitar que Goiás continue acumulando queda nas vendas e consequentemente na renda dos goianos.

A preocupação da candidata se deve ao resultado da última Pesquisa Mensal do Comércio realizado pelo IBGE. O volume de vendas do comércio varejista de Goiás acumula uma queda de 2,6% nas vendas, na comparação do primeiro semestre deste ano com o de 2017. Esse resultado é o maior recuo entre todos os estados pesquisados. Para Kátia Maria, uma forma de reverter este quadro é fortalecer os micros e pequenos empresários.

“Queremos um modelo econômico que descentraliza renda, que gera oportunidade para as pessoas, que faça aqui em Goiás o que o presidente Lula fez. Colocar dinheiro na mão do pequeno, do pobre, para poder circular no município e fortalecer as pequenas e médias empresas”, diz a candidata.

Para ela, o estado não deve ser refém das grandes empresas, e cita o exemplo de Mineiros, no sudoeste de Goiás, onde a BRF fechou a linha de produção de perus e 50% dos empregados foram demitidos. “Nós temos mais de 600 pessoas hoje desempregadas, e isso pode parecer pouco, mas não é. Você precisa pensar que não é só uma pessoa afetada, é mais de 600 famílias afetadas”, pontua.

Niquelândia é outro exemplo de Kátia Maria. Com a economia vinculada à extração de minério, o município, no norte do Estado, vive sérias dificuldades após a paralisação das atividades da Votorantim Metais, agora Companhia Brasileira do Alumínio (CBA). “A cidade ficou desempregada, o pequeno comércio não estava preparado para isso. Nós precisamos ter uma política que não ficamos refém do grande capital, que a gente possa ter a pequena e a média empresa fortalecida, porque é ela que garante a sustentabilidade econômica da cidade”, analisa a candidata.