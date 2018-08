Lowbrow terá show de rock, blues e soul nesta quinta-feira

Sobrinhos do Capitão tem 15 anos de estrada e é formada por Dênio de Paula (guitarra e vocal), JanderJr (vocal), Daniel de Paula (guitarra, baixo e vocal) e Marcelo Rezende (bateria)

A banda Sobrinhos do Capitão se apresentará no Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (16). A banda une composições autorais com interpretações de grandes clássicos do rock, blues e soul. Integram o repertório nomes como Rolling Stones, Michael Jackson, Led Zeppelin, The Who, Erasmo Carlos, Jamiroquai, Gilberto Gil, entre outros.

Formada em 2003, Sobrinhos do Capitão já se apresentou em várias casas de shows e festivais pelo país. No ano de 2015, a composição autoral “Bring me The Sun” foi finalista do concurso feito pela Volkswagen para eleger a trilha sonora do seu comercial durante o Rock in Rio. Recentemente, a banda gravou seu disco com músicas que farão parte da trilha sonora do filme “Como fazer uma máscara anti-gás”, da diretora Cláudia Nunes, à ser lançado esse ano.

O público pode ainda conferir a nova exposição em cartaz no Lowbrow, “A História Não Contada”. A exposição conta com mais de trinta obras que exploram o ambiente caipira com olhar social em contraste com estética futurista e característica do artista Wes Gama. A casa abre as portas às 19 horas.

SERVIÇO

Show com Sobrinhos do Capitão

Data: 16/08 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Entrada: R$ 10