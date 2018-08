Lúcia Vânia e José Vitti recebem apoio de prefeitos

Acompanhada do primeiro suplente, deputado estadual José Vitti (PSDB), a candidata à reeleição e senadora Lúcia Vânia (PSB) recebeu apoio de prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, primeiras-damas e vereadores de mais de quarenta municípios goianos. O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira (14), na capital.

“São mais de quarenta municípios aqui hoje e em todos eles a senhora tem trabalho e serviço prestado. Todos os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças, todos conhecem o trabalho da senhora. Mas mais do que isso: o trabalho que a senhora faz em Brasília em prol do estado de Goiás é que é extremamente relevante”, disse Vitti.

“Ele disse aqui que eu tenho 30 anos de vida pública e posso me apresentar ao eleitor dizendo pra ele que eu não envergonhei seu voto. Da mesma forma o Vitti também foi uma revelação à frente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Uma revelação de coordenação, de competência e acima de tudo, de honestidade”, retribui Lúcia Vânia.

Também presente, o ex-prefeito de Hidrolândia José Lima participou do encontro. “A senhora tem um companheiro de todas as horas, e não é só na política. É a liderança que não vira as costas para companheiro”, comentou.

Eduardo Terra, prefeito de Campos Belos discursou em favor da união entre Lúcia Vânia e Vitti. “A senhora esteve no meu município e foi uma aula para mim. A senhora é uma mulher de uma longa vida pública e que traz uma grande bagagem. Me explicou as formas que eu devia buscar recurso para Campos Belos. Isso tem tido efeito. Apesar disso, eu tinha falado que já tinha um compromisso e não ia caminhar junto com a senhora, mas aí fui convocado pelo deputado Vitti e já tinha grande simpatia pela senhora. A senhora vai ver no decorrer dessa caminhada que os amigos do Vitti são amigos de verdade, porque ele também é um companheiro de primeira mão.”

Ainda na terça-feira (14), Lúcia Vânia fez visita a vereadores na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, em um gesto de apoio dos parlamentares ao projeto de reeleição da senadora.