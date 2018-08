“Momento é de renovação da nossa fé, para que Goiás avance mais e o Brasil reencontre o caminho do crescimento”, diz José Eliton na Romaria do Muquém

Acompanhado do ex-governador Marconi Perillo, da senadora Lúcia Vânia e de parlamentares da base aliada, governador reafirma compromisso com realização da Romaria de Nossa Senhora D’Abadia de Muquém, especialmente na realização de mais obras que melhorem o acesso dos fiéis ao Santuário

Ao participar nesta quarta-feira (15/8) de mais uma missa de encerramento da Romaria de Nossa Senhora D’Abadia de Muquém, no município de Niquelândia, o governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, reafirmou seu compromisso com a realização da tradicional festa religiosa, em especial com mais obras de infraestrutura religiosa para melhorar o acesso dos fiéis ao Santuário. José Eliton disse que a celebração, da qual é participante assíduo é “momento de renovação da nossa fé, para que o Goiás avance mais e o Brasil reencontre o caminho do crescimento”.

Acompanhado do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que concorre ao Senado, e da senadora Lúcia Vânia (PSB), candidata à reeleição, de deputados estaduais e federais e de vários prefeitos de diferentes regiões do Estado, o governador José Eliton falou sobre os esforços do Governo de Goiás para dotar o Santuário de sua infraestrutura atual, “bem diferente de há 20 anos”. “O ex-governador Marconi Perillo, teve condições de atuar fortemente para ajudar a construir o santuário”. Neste ano, o governador inaugurou o conhecido “Circuito da Fé”, que regulariza todos os investimentos na organização da festa e a “Via dos Romeiros”, extensão de 45 quilômetros.

“No ano passado eu e o ex-governador Marconi Perillo firmamos o compromisso aqui neste mesmo altar de construirmos e inaugurarmos a Via dos Romeiros. Ela está pronta e inaugurada”, recordou durante pronunciamento feito no encerramento da celebração. “Hoje é um momento para agradecermos a oportunidade de estarmos aqui renovando a nossa fé, a nossa esperança; avaliar o nosso comportamento; agradecer as graças recebidas. Fico feliz de ver que a cada ano essa Romaria cresce mais”, salientou o governador.

A mais antiga do Estado, a festa tem como tema em 2018 “270 anos de amor e devoção à mãe D’Abadia de Muquém”. A Romaria atrai cerca de 400 mil fiéis de diversas localidades da região Centro-Oeste e de outros estados, que percorrem 50 quilômetros de Niquelândia ao Santuário de Muquém para renovar a fé, pagar promessas e fazer novos pedidos.

A programação da Romaria de Muquém, como é popularmente conhecida, inclui celebrações eucarísticas, via-sacra, momentos de oração, confissões, vigílias, shows católicos e procissões com a Imagem de Nossa Senhora d’Abadia pelas ruas e comunidades. Além de fiéis e romeiros, a romaria acolhe mais de 60 sacerdotes, incluindo padres e bispos, e centenas de lideranças religiosas em missão.

Todos os anos, no dia 5 de agosto, os romeiros saem da cidade de Niquelândia conduzindo a imagem de Nossa Senhora D’Abadia pela Rodovia da Fé. Eles iniciam a trajetória no fim da tarde na Igreja Matriz da Paróquia São José, passam pela Paróquia Nossa Senhora D’Abadia e terminam a caminhada no Santuário de Muquém. A procissão ocorre durante toda a noite e termina com a chegada dos romeiros ao Santuário.

Os peregrinos que participaram da Romaria de Nossa Senhora D’Abadia de Muquém contam com o acolhimento do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A estrutura fica no quilômetro 14, da GO-237, no distrito de Niquelândia, no Norte do Estado. A previsão é de que cerca de 50 mil pessoas sejam atendidas até o final da romaria.

Os romeiros encontram apoio e suporte na longa caminhada de 45 quilômetros. São oferecidos lanches (pão com manteiga, mortadela, leite, café e suco) aos peregrinos e às pessoas de baixa renda acampadas na praça de Muquém.

O local conta com banheiros e duchas para banho; atendimentos de saúde, principalmente curativos e massagens; e um espaço de convivência, onde serão disponibilizados bancos para descanso, um amparo importante para quem enfrenta o longo percurso e até tomadas para carregar celulares.

O CAR conta com o trabalho de voluntários, funcionários da OVG e da prefeitura de Niquelândia, além da parceria de vários órgãos do Estado de Goiás e da iniciativa privada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar dão apoio no local. O atendimento ocorre 24 horas.