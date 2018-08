“Muquém tem hoje uma romaria organizada, com boa infraestrutura, e ficamos felizes em ter participado dessa transformação”, afirma Marconi

Candidato ao senado, ex-governador de Goiás participa de romaria pelo 32º ano: “A fé e a devoção dos goianos, que há 270 anos vem ao Santuário Nacional de Nossa Senhora do Muquém para agradecer as graças recebidas, são os maiores patrimônios de nosso Estado”

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato ao Senado, afirmou nesta quarta-feira (15/8) em Niquelândia, ao participar da missa de encerramento da Romaria de Nossa Senhora da Abadia de Muquém, que mantém seu compromisso com as obras de infraestrutura necessárias para melhorar as condições de recepção dos peregrinos à região. “Muquém tem hoje uma romaria organizada, com boa infraestrutura, e ficamos felizes em ter participado dessa transformação”, disse.

“Nesse ano eu tenho um motivo muito especial para comemorar, mais um. No passado fizemos a rodovia de acesso a Niquelândia ao Muquém, trouxemos água, asfalto e energia para o povoado, fizemos o calçamento para o Centro Comercial”, disse. “Essa nova igreja também foi feita pelo nosso governo. Nesse ano temos o prazer de cumprir um compromisso que fizemos com o padre e com o bispo no ano passado, que era de fazer o Caminho dos Romeiros. A pista dos romeiros ficou linda e está pronta. O governador (José Eliton) já veio aqui e inaugurou”, afirmou.

Marconi disse que, daqui pra frente tem outros compromissos, que certamente o governador Zé Eliton fará, mas até aqui ajudamos a transformar essa romaria em uma romaria organizada, uma boa infraestrutura graças ao trabalho que ao longo dos anos fomos realizando”. “Eu já venho aqui há 32 anos. Todos os anos estamos aqui, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora da Abadia do Muquém pelos muitos livramentos, benções e graças recebidas”, disse o ex-governador de Goiás.

“Esse é um momento de congraçamento com o povo cristão, com o povo católico de todas as partes do Estado, principalmente dessa região do Norte, do Vale do São Patrício, do entorno de Brasília e do Nordeste”, afirmou. “A fé e a devoção dos goianos, que há 270 anos vem ao Santuário Nacional de Nossa Senhora do Muquém para agradecer as graças recebidas, são os maiores patrimônios de nosso Estado”, disse Marconi.