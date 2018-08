O governante precisa ter responsabilidade com o cidadão, diz Caiado em Niquelândia 

O candidato ao governo pela coligação A Mudança é Agora (DEM/PROS/DC/PDT/PMB/PMN/PODE/PRP/PRTB/PSC/PSL/PTC), Ronaldo Caiado (Democratas), reafirmou o compromisso com uma gestão responsável e focada no atendimento às regiões mais carentes em encontro desta terça-feira (14/8) com lideranças do Norte em Niquelândia. O senador chegou ao município pela manhã acompanhado da esposa Gracinha Caiado e do senador Wilder Morais (Democratas) para participar da tradicional Romaria de Muquém.

O encontro reuniu vereadores de Niquelândia, Mara Rosa e Campinorte e lideranças locais que apresentaram as principais queixas e demandas da região, que passam principalmente pela necessidade de melhorias na infraestrutura e na geração de empregos. Depois de ouvir a todos, o senador falou de seu compromisso com o desenvolvimento de Goiás, especialmente os 50 municípios mais necessitados.

“O governante precisa ter responsabilidade com o cidadão e este é nosso compromisso. Nosso pacto com os goianos será honrado. Vocês podem saber que trabalharemos com transparência e que cada real arrecadado será utilizado em benefício da população”, complementou.

Ao falar do compromisso com a palavra dada, lideranças lembraram que o atual governo não honrou o pacto feito com outras entidades para fortalecer a economia do município depois que uma empresa de mineração não conseguiu seguir com suas atividades. O presidente licenciado da Faeg e candidato a deputado federal José Mário Schreiner (Democratas) relembrou o episódio, que data de 2015.

“Assistimos aqui o encerramento dramático da empresa. Na época o governo e as entidades fizeram um pacto que apenas a Faeg e o Senar realmente cumpriram”, lembrou. Esta falta de compromisso do governo, segundo o candidato, é o principal ingrediente de insatisfação da população, que agora pede mudanças.

“Minha escolha foi feita há muito tempo. A população também cansou de ser enganada. A responsabilidade de Ronaldo Caiado é grande neste momento”, destacou José Mário Schreiner.

Também presente na reunião, a deputada Flávia Morais (PDT) afirmou que os novos caminhos estão sendo traçados em Goiás mesmo diante de todo o peso de uma máquina pública, o que fortalece ainda mais o nome do senador.

“A gente vê que Ronaldo Caiado lidera em todas as pesquisas mesmo tendo a máquina trabalhando contra ele. Ronaldo Caiado foi meu colega na Câmara e tenho por ele uma grande admiração. É um homem de muita grandeza que é um dos mais influentes do Congresso sem nunca ter tido seu nome envolvido em corrupção. Ronaldo Caiado sempre se posicionou a favor do povo”, testemunhou.

Vereadores

Assim como em muitas outras cidades, Ronaldo Caiado conquistou o apoio da maioria nas Câmaras de Vereadores de Niquelândia, Campinorte e Mara Rosa.

A vereadora de Niquelândia Edna Cardoso afirmou ser um orgulho estar lado a lado com Ronaldo Caiado. “Fico orgulhosa porque sei que ele tem o nome limpo e vai olhar por Niquelândia, tão carente de atenção. Nosso município pede socorro, estamos no fundo do poço”, contou.

O prefeito Fernando Carneiro (PDT) assumiu há pouco mais de dois meses e deu o testemunho da situação caótica do município. “Os salários estão atrasados, as estradas muito danificadas. Precisamos de atenção aqui”, disse, reforçando a confiança de que Ronaldo Caiado terá condições de cuidar de Niquelândia como ela merece.

O vereador Visconde afirmou que hoje a cidade sofre muito com problemas de infraestrutura, principalmente as estradas. “Precisamos de Ronaldo Caiado para que Niquelândia volte a brilhar. Precisamos atrair para cá novos negócios para que os moradores tenham acesso a novos empregos. Hoje a cidade não consegue caminhar com as próprias pernas. Niquelândia já contribuiu muito com Goiás e agora quer ter esse retorno”, disse.

Uma promessa do governo não cumprida com o município é que ele assumiria a gestão do transporte escolar, o que nunca ocorreu. A reclamação foi do presidente da Câmara de Niquelândia, Léo Ferreira. “Niquelândia nunca teve ajuda concreta do governo, só promessas”, lamentou.

Vereador de Mara Rosa pelo PSDB, Irmão Tiago contou porque escolheu estar ao lado de Ronaldo Caiado. “Goiás precisa retomar o seu desenvolvimento. Por isso hipoteco publicamente o meu apoio a ele”, afirmou.